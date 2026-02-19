Morena insiste en aumento salarial para policías de Guadalajara

El grupo edilicio de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara ha vuelto a presentar iniciativas con el fin de mejorar la seguridad pública y dignificar las condiciones laborales de los policías de la ciudad. Desde 2024, sus propuestas para aumentar salarios y prestaciones han sido rechazadas por la mayoría, lo que consideran una falta de visión política.

El regidor José María "Chema" Martínez Martínez criticó el rechazo, señalando que "la maña naranja vuelve a rechazar iniciativas muy importantes, sobre todo la que busca dignificar y ampliar las prestaciones laborales de nuestras compañeras y compañeros policías. Esto no lo podemos permitir".

Los regidores de Morena coinciden en que la seguridad de la ciudad no puede fortalecerse si la institución policial se encuentra debilitada. La percepción de inseguridad en Guadalajara supera el 70 por ciento, mientras los recursos se destinan a proyectos superfluos antes que a fortalecer la seguridad.

Propuesta para un incremento salarial real

La iniciativa busca adecuaciones presupuestarias para asegurar un aumento salarial del 15 por ciento a los policías tapatíos. Si la Ley de Disciplina Financiera es un obstáculo, se propone un incremento mínimo del 10 por ciento, dentro de lo permitido legalmente, dado que no han tenido un aumento real desde 2020.

La regidora Mariana Fernández destacó que la falta de incrementos ha erosionado el poder adquisitivo del personal activo y ha generado un problema para los policías jubilados, cuyos ingresos continúan disminuyendo. Aseguró que la iniciativa fue presentada nuevamente, "porque no nos vamos a cansar".

Morena también cuestionó la política de compensaciones temporales y apoyos externos, aunque reconocen la ayuda de otros niveles de gobierno, insisten en que la solución de fondo debe provenir del propio Ayuntamiento de Guadalajara, ya que "un salario digno impacta directamente en sus jubilaciones".

Con más de tres mil policías cuidando la ciudad diariamente, Morena considera que seguir rechazando esta iniciativa es una omisión administrativa y una falta de responsabilidad política frente a la principal demanda ciudadana: la seguridad.

Los regidores concluyeron: "Ya nos rechazaron en 2024, en 2025, pero no nos vamos a cansar. Vamos a insistir hasta que haya justicia y condiciones dignas para las y los policías".

