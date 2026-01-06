La mañana de este martes se reportó la privación ilegal de la libertad de una familia entera en el municipio de Tonalá, hechos que ya son investigados por la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con los reportes policiales se trató de una familia compuesta por una mujer, un bebé y tres hombres, quienes se encontraban al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Colinas de Tonalá. Durante las primeras horas del día sujetos vestidos de negro, a bordo de motocicletas llegaron hasta la finca donde, a punta de pistola, levantaron a la familia, originaria de Colombia, y la obligaron a salir del domicilio, plagiándola en su propio vehículo.

Sobre el hecho la Policía de Tonalá, corporación que fungió como primer respondiente del hecho, no brindó información alguna. Sin embargo, hacia las 14:00 horas la Fiscalía de Jalisco confirmó que, habiendo iniciado investigaciones a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, se logró dar con el paradero de las cinco personas, quienes ya se encuentran bajo resguardo de dicha vicefiscalía, instancia que continuará con las investigaciones.

YC