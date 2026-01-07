La Constancia de no antecedentes penales es un documento oficial que expide el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), mediante el cual certifica la inexistencia de antecedentes penales registrados en el Archivo Criminalístico. En esta nota te diremos cómo tramitarla.

Esta Constancia es un documento de validez oficial, cuenta con un código QR con el cual la persona o institución que te la solicitó podrá verificar su autenticidad, así como su vigencia .

¿Cómo solicitarla?

Es necesario tener en cuenta que si es la primera vez que se tramita este documento, se requiere de forma OBLIGATORIA presentarse en alguno de los módulos de atención del IJCF para la toma de huellas, fotografías y presentar la documentación necesaria :

Identificación oficial (Credencial del INE, licencia de manejo del estado de Jalisco, pasaporte, cédula profesional, Visa, credencial de la tercera edad, certificado de estudios con fotografía)

CURP actualizada

Si eres menor de edad, puedes presentar cualquiera de las siguientes identificaciones junto con tu CURP:

Certificado de estudios con fotografía (no se aceptan formatos digitalizados)

Permiso de conducir

Pasaporte

Visa

Credencial de estudiante

En caso de que ya te hayas presentado al módulo de la IJCF y tus datos ya se encuentren en el sistema, podrás solicitar la Constancia de no antecedentes penales a través de la página oficial.

En el portal tendrás que leer y aceptar el Aviso de Privacidad, para después ingresar tu CURP y contraseña asignada. Dentro del perfil, podrás encontrar la opción " Generar mi constancia en línea ", allí deberás seguir todos los pasos que te solicita el sistema para recibir el documento y realizar el pago de 95 pesos en línea .

Te recomendamos: Evitan secuestro virtual de estudiante en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF