Piden reintegrarse a sus funciones regidor y síndico con licencia en Tequila

El regidor y el síndico con licencia del Ayuntamiento de Tequila, José de Jesús Durán Magallanes y Fernando Contreras, presentaron la mañana de este domingo su solicitud para revocar la licencia al cargo y retomar sus funciones.

El regreso de ambos funcionarios se da después de la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro, realizada la semana pasada por fuerzas federales, a quien se le acusa de extorsión y de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Se impulsaran iniciativas de reactivación económica

El regidor con licencia, Jesús Durán, explicó que una vez reincorporado al cargo presentará diversas iniciativas, entre ellas un programa de reactivación económica para apoyar a los comerciantes del municipio.

“Vengo a decirles a los tequilenses que ya terminó esa pesadilla. Estamos muy contentos de integrarnos y listos para trabajar”, afirmó.

Detalló que impulsará propuestas para respaldar a los comerciantes y negocios que se vieron afectados por los incrementos en los costos de las licencias municipales.

“Hay mucho trabajo por hacer. Fueron trece meses en los que se destruyó la economía del municipio, el empleo y la gobernabilidad, y vamos a tardar más de trece meses en recomponer todo eso”, señaló.

En entrevista, el regidor explicó que su reincorporación se da con el respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno federal.

Durán Magallanes solicitó licencia a su cargo tras denunciar agresiones

Cabe recordar que Jesús Durán Magallanes solicitó licencia a su cargo tras denunciar agresiones, amenazas y actos de intimidación por parte de la administración del entonces alcalde Diego Rivera Navarro, presuntamente a través de escoltas y elementos policiacos, lo que ponía en riesgo su integridad física.

El alcalde morenista de Tequila y otros funcionarios municipales fueron detenidos el jueves pasado por su probable responsabilidad en el delito de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de su presunta relación con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG).

Este domingo, Lorena Marisol Rodríguez fue designada como presidenta municipal interina de Tequila, en sustitución de Diego Rivera Navarro.

Durante la sesión de Cabildo, Rodríguez obtuvo la mayoría de los votos frente a otros candidatos que se perfilaban para asumir el cargo.

