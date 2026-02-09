Jalisco registra segundo caso de gusano barrenador del ganado

Jalisco suma dos casos positivos de gusano barrenador del ganado. El segundo caso se registró en los primeros días de febrero en el municipio de Jilotlán de los Dolores, de acuerdo con el mapa de riesgo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, aunque hasta el momento la dependencia no lo ha hecho oficial.

El primer caso fue confirmado en noviembre del año pasado en el municipio de Encarnación de Díaz, dentro de uno de los corrales autorizados para el arribo de ganado proveniente de otras entidades del país.

Después de que se detectó el primer caso, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aseguró que estaría en vigilancia permanente de los corrales certificados y habilitados en la entidad para recibir ganado proveniente de zonas afectadas

Asimismo, se puso en marcha de inmediato el Protocolo de desactivación de caso, delimitando un área focal y una perifocal con radios de 20 y 40 kilómetros , respectivamente, donde se realizan acciones de vigilancia epidemiológica, revisión de animales y tratamiento de heridas.

El gusano barrenador es una larva proveniente de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente. Este parásito se desarrolla cuando las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales; estos eclosionan entre 12 y 24 horas después, causando daños severos al animal afectado.

En Jalisco existen 11 corrales autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), donde se reciben embarques de ganado y se realizan revisiones sanitarias, siendo uno de estos espacios donde se detectó el primer caso.

