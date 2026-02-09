Arte, cultura y conciertos llegan a Chapala y Ajijic con el Carnaval 2026

Del 12 al 17 de febrero, Chapala y Ajijic serán el escenario de actividades artísticas, culturales y musicales como parte del programa del Carnaval 2026, que se espera recibirá a alrededor de 60 mil visitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, de Jalisco, nacionales e internacionales.

Se contemplan actividades gratuitas en el recién remodelado Parque de la Cristianía y en el Teatro del Pueblo, así como el desfile del entierro del mal humor, con el que se inaugurará el Carnaval, y el desfile de comparsas, que se llevará a cabo el día 15 por la avenida principal de Chapala. También habrá conciertos gratuitos de Banda Pelillos, Fidel Rueda, Sonora Primavera, Banda la Adictiva, Grupo Palomo, Kumbia Kings, entre otros; asimismo, se realizarán cabalgatas y funciones de circo.

El evento busca fortalecer la identidad cultural y acercar el arte a la ciudadanía. EL INFORMADOR/J. Acosta

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, resaltó que el Carnaval se llevará a cabo de manera paralela con Ajijic, además de que se espera una derrama económica de alrededor de 10 millones de pesos. "Estimamos que las mil 500 habitaciones de hospedaje que tiene el municipio de Chapala logremos tener el 90 por ciento de su capacidad. El Carnaval ofrece actividades gratuitas para toda la familia y otras con costo, muy accesibles, para que todos puedan ir a divertirse", comentó.

Alejandro Aguirre Curiel, alcalde de Chapala, destacó que el Carnaval 2026 dejará una derrama económica cercana a los 10 millones de pesos. EL INFORMADOR/J. Acosta

Aguascalientes será el invitado de honor del evento y, en ese sentido, el secretario de Cultura estatal, Gerardo Asencio Rubio, destacó que se rendirá un homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la calavera garbancera, bautizada posteriormente como la Catrina por Diego Rivera. El funcionario invitó a la ciudadanía a visitar Chapala durante el Carnaval y aprovechar las bondades del municipio, así como las actividades que se llevarán a cabo durante estos seis días.

El secretario de Cultura de Jalisco informó que se rendirá un homenaje a José Guadalupe Posada. EL INFORMADOR/J. Acosta

El secretario de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes, David Morán Lomelí, anotó que llevarán 15 artesanos representando a José Guadalupe Posada, además de figuras de otras muestras artísticas. Aguascalientes es el primer municipio invitado en la historia del Carnaval de Chapala.

Por último, la secretaria de Turismo del Estado, Michelle Fridman, apuntó que los Pueblos Mágicos de Jalisco presentaron un incremento del 11 por ciento en la afluencia de visitantes. Adelantó que trabajan en rutas turísticas para dar a conocer la oferta cultural y recreativa de Ajijic. "Seguiremos trabajando por promover todas estas caras que hacen de Jalisco un destino único en el país y en el mundo", concluyó.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, resaltó el incremento en la afluencia de visitantes a los Pueblos Mágicos del Estado. EL INFORMADOR/J. Acosta

