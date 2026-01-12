Pese a saturación, avanza registro de tarjeta Única Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que, tras la apertura del prerregistro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, iniciada durante la mañana, suman más de 50 mil registros, pese a la saturación del sistema.Con esta tarjeta se podrá obtener el descuento en la tarifa del transporte público para pagar 11 pesos y no 14 pesos, como fue establecido por el Gobierno estatal a partir del 1 de abril.El Gobierno estatal reconoció que, debido a la alta demanda, el sistema ha presentado intermitencias y detalles técnicos, los cuales se busca atender y corregir de manera paulatina por el equipo especializado.Por ello, hubo ciudadanos que no han podido registrarse para el trámite de la tarjeta; entre ellos, José Dolores Olmos, quien acudió al módulo habilitado por la Secretaría de Hacienda del Estado, ubicado a las afueras de la Recaudadora estatal 00 del Centro de Guadalajara.“Me dijeron que hay que meter el número de teléfono y un correo. No, terminé todo, pero me dijeron que no podía entrar”.“Desde un inicio, y ya cuando puse mi número de tarjeta Yo Jalisco, se reinició todo y ahora me pide un número de folio, y no sé cuál es porque no lo especifica”, dijo Jocelyn Vázquez, beneficiaria de programas asistenciales del Gobierno de Jalisco.No obstante, las autoridades aseguraron que dicha incidencia fue una de las más detectadas y que ya fue atendida.Actualmente, se trabaja en la atención de otros aspectos técnicos, como la validación de la CURP, que en algunos casos es identificada erróneamente como ya registrada, así como el retraso en la recepción de los mensajes de texto para la validación del número celular, lo que ha impedido a algunas personas concluir su prerregistro.El Gobierno de Jalisco reiteró su llamado a las y los jaliscienses a tener paciencia, ya que el sistema continuará estabilizándose conforme avancen las adecuaciones técnicas necesarias.Se recordó a la ciudadanía que el prerregistro se realiza exclusivamente a través del sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx, dando clic en el apartado “HAZ TU PRERREGISTRO AQUÍ”.El Gobierno de Jalisco confirmó que el pago por cada tarjeta Al Estilo Jalisco será de 5.45 pesos mensuales, de acuerdo con lo establecido en la licitación, informó el secretario de Administración, Rafael Orendain.“Cada tarjeta activa tiene un costo para el estado de 5.45 pesos mensuales. El costo es por todo el volumen de tarjetas que se pueden utilizar y resulta realmente cómodo e interesante, incluso por debajo de los precios de mercado”, explicó.Durante la primera etapa, hasta el mes de marzo, se estarán entregando 1.5 millones de tarjetas, por las que se pagarían poco más de 8 millones de pesos al mes. Para el resto del año, se espera llegar a 3 millones de tarjetas, por lo que el monto se duplicaría y, de forma anual, alcanzaría 196 millones de pesos, según cálculos basados en datos del Gobierno estatal.Módulos de atenciónParque San JacintoEstación de los Dos TemplosUnidad López MateosCat del ValleExpo GanaderaEstación Central NuevaUnidad Zapopan CentroUnidad administrativa Las ÁguilasDRSE Costa Sierra OccidentalPalacio MunicipalUNIRSE SurUNIRSE* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS