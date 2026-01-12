El saldo de las tarjetas de Mi Transporte que quede acumulado al momento de hacer la transición a la tarjeta Única Al Estilo Jalisco, podrá transferirse al nuevo plástico que permitirá el pago de $11 pesos en la tarifa del transporte público.

El titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, explicó que se podrá acudir a los macromúdulos para solicitar el traspaso del dinero de una tarjeeta a otra:

"Quien hoy le depositó 100 pesos a su tarjeta de movilidad actual y la está usando de aquí a marzo, y al final de marzo al principio de abril le quedaron 20 pesos, se los puede transferir en la tarjeta de Mi Movilidad, de movilidad a la 'Tarjeta Única'. Si me quedan 20 pesos en esta tarjeta, la tradicional, en los macromódulos a donde van a ir, le pueden pedir que les traspase el dinero de aquí a acá, lo ponen en los lectores y el dinero se le traspasa de manera automática (...) ya sería su saldo", indicó.

A partir de junio, el funcionario indicó que el traspaso de saldo de una tarjeta a otra también podrá hacerse en los módulos que se encuentran en el sistema de tren eléctrico.

Por otro lado, la secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco, indicó que a partir del 19 de enero, se habilitarán diferentes módulos con expectativa de entregar entre 20 y 25 mil tarjetas por día.

La funcionaria garantizó que la estancia en los módulos para recibir las tarjetas no rebasará los 15 minutos.

"Vamos a tener todo un equipo de personas desde el gobierno de Jalisco, que estarán dando atención desde el momento en que llegan, para poder validar toda la información, su cita y demás para que entonces sea muy ágil el proceso. Esperamos que las personas no tengan que tener más de 10 a 15 minutos en cada uno de nuestros módulos".

Para las personas no familiarizadas con la tecnología y que tengan dificultad para hacer el pre registro, a partir de hoy, en las diferentes oficinas gubernamentales, servidores públicos les orientarán paso a paso para poder hacer el trámite, como sucedió con el módulo instalado en la Recaudadora 00 del Centro de Guadalajara.

Te puede interesar: Activan bandera roja en cuatro playas de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB