El presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de publicar en su red social una fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) que muestra un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

ESPECIAL / TRUTH SOCIAL @realDonaldTrump

La fotografía real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), además de con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Stamer.

Junto a ellos, en torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se ha generado una fotografía con el mapa de América, en el que la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

La publicación de la imagen parece una muestra más de los objetivos que Donald Trump se ha fijado en materia de política exterior desde que inició este mandato.

Trump ha considerado en varias ocasiones Canadá como un estado más de Estados Unidos y ha capturado al líder Venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de ser un narcoterrorista y pretende juzgarlo en Nueva York tras imponer un gobierno títere en el país sudamericano liderado por la exvicepresidenta chavista del país, Delcy Rodríguez.

Además, en las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha lanzado varias amenazas sobre Groenlandia, una isla ártica de soberanía danesa, que quiere anexionarse, incluso con el uso de la fuerza si fuera necesario, lo que ha abierto una grave crisis dentro de la OTAN, a la que pertenecen ambos países.

Unas horas antes de difundir esta nueva instantánea, Trump dejó constancia de sus ambiciones con una imagen en su perfil de Truth Social en la que aparece plantando la bandera estadounidense en la isla flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

ESPECIAL / TRUTH SOCIAL @realDonaldTrump

La imagen se difunde además apenas unas horas antes de que Trump acuda al Foro de Davos, en Suiza, en el que podría mantener contactos con alguno de los líderes que acudan al evento y ya ha confirmado un encuentro con Mark Rutte, con el que abordará la cuestión groenlandesa.

OB