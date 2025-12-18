Jueves, 18 de Diciembre 2025

Pensión IMSS 2025: así puedes recuperar la contraseña de tu Tarjetón Digital si vives en Jalisco

Esta nueva plataforma busca reducir los traslados a las oficinas y agilizar diversos trámites para trabajadores, pensionados y jubilados

Los usuarios capturistas cuentan con la opción de recuperar su acceso en caso de no recordar la contraseña. ESPECIAL/IMSS

Como parte de su proceso de modernización, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el Tarjetón Digital, una herramienta diseñada para mejorar el acceso de los usuarios a su información personal y financiera. Esta plataforma busca reducir los traslados a las oficinas y agilizar diversos trámites para trabajadores, pensionados y jubilados, permitiendo la consulta de pagos y datos laborales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dentro de este sistema, los usuarios capturistas cuentan con la opción de recuperar su acceso en caso de no recordar la contraseña. Para hacerlo, es necesario ingresar al aplicativo ICSOE y seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que aparece en la pantalla principal.

Una vez elegida esta alternativa, el sistema solicitará la CURP y el correo electrónico con el que el usuario fue registrado. Después de capturar estos datos y presionar el botón de ingreso, se enviará un mensaje al correo electrónico proporcionado.

Dicho correo incluirá un enlace para restablecer la contraseña. Al abrirlo, el usuario deberá crear una nueva clave, confirmarla y guardarla para completar el proceso.

Finalmente, será posible acceder nuevamente al aplicativo utilizando la CURP y la nueva contraseña. Como confirmación, el sistema enviará un correo electrónico notificando la actualización, además de mostrar un mensaje en pantalla que valida el cambio realizado.

