Licencia de conducir permanente: ¿En qué casos pueden cancelarla o revocarla?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente se ampliará hasta 2026 , como parte de una campaña que busca brindar herramientas para que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones cívicas de manera sencilla y accesible.

Con este nuevo plazo, las personas interesadas contarán con tiempo suficiente para acudir a las dependencias gubernamentales y realizar el trámite correspondiente para obtener su documento de vialidad.

No obstante, las autoridades capitalinas destacaron que el proceso estará sujeto a diversos requisitos y advirtieron que, en caso de incumplir ciertas normas federales, la licencia podrá ser retirada y anulada, incluso si ya fue expedida.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

Cuando la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) reactivó la expedición de la licencia de conducir permanente —después de haber estado suspendida desde 2007 — informó que el trámite tendría una vigencia inicial de un año y estaría sujeto a nuevos requisitos, entre ellos:

Aprobar un examen teórico de seguridad vial, señalización y normas de tránsito.

Realizar el pago correspondiente de mil 500 pesos.

No obstante, recientemente la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que las personas que aún no han realizado el trámite contarán con un año adicional para hacerlo.

De esta manera, el nuevo plazo para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México vence el 31 de diciembre de 2026.

¿Pueden cancelar tu licencia de conducir permanente?

Aunque la licencia permanente representa un beneficio al evitar renovaciones futuras, también implica una gran responsabilidad. Este documento no es irrevocable y puede ser cancelado.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los motivos por los cuales se puede dar de baja una licencia de conducir permanente:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor.

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite.

Acumular dos sanciones con suspensión previa de la licencia.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año.

¿Qué hacer si te cancelaron la licencia de conducir permanente?

Si cometiste alguna de estas infracciones y tu licencia fue cancelada, debes saber que no podrás solicitar una nueva licencia de conducir permanente.

Además, quedarás inhabilitado para conducir vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México, por lo que es fundamental conocer y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones mayores.

