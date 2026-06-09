Hace unos días, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara puso en acción el patio para vehículos de plataformas digitales que permite a viajeros utilizar estas tecnologías para trasladarse al llegar de sus vuelos. Tan solo en este fin de semana, primero tras su inauguración, la Secretaría de Transportes (Setran) contabilizó mil 494 viajes; una cifra por encima de las proyecciones previstas.

El espacio fue habilitado para ofrecer un servicio más ordenado, seguro y eficiente a las personas usuarias de plataformas digitales que arriban a la terminal aérea.

¿Cómo utilizar el patio de plataformas como usuario? Solo hay tres aplicaciones autorizadas

Tras atravesar los filtros posteriores a la llegada de un vuelo, el usuario deberá subirse a uno de los vehículos de transporte gratuito rumbo al patio de plataformas. Los podrás identificar por el número C-01 Plataformas en la zona de llegadas internacionales, en el área de Shuttles.

Dicho vehículo es operado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y cuenta con cien unidades eléctricas para cumplir con un flujo de traslado de cada cinco minutos. Los transportes cuentan con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal. Para su uso, el único requisito será acreditar que cuentan con un viaje solicitado en una de las tres plataformas autorizadas para ello: Didi, Uber e Indriver.

La solicitud es importante, pues logra el funcionamiento eficiente de los traslados. Esto debido a que los vehículos de plataforma no pueden permanecer dentro de las instalaciones después de los 15 minutos de ingreso.

El patio de plataformas del Aeropuerto de Guadalajara cuenta con la capacidad de alojar simultáneamente a más de 60 vehículos. Con ello, se logra el desalojamiento de aquellos viajeros que decidan utilizar estas tecnologías para trasladarse a sus destinos finales.

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Otras alternativas de viaje

Hace unos días también se inauguró la Línea 5 Macro Aeropuerto del SITEUR. La ruta del transporte público cuenta con una cobertura de 32 kilómetros y tres rutas troncales, este sistema enlaza los siguientes cinco municipios del Área Metropolitana:

El Salto

Tlajomulco

Tlaquepaque

Guadalajara

Zapopan

Tomando en cuenta destinos claves como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Estadio Guadalajara, el Parque Agua Azul y la Expo Guadalajara.

De igual forma, el servicio de taxis del aeropuerto también será una opción de traslado para quien la desee así.

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OB