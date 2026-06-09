Vehículo choca contra árbol en Lázaro Cárdenas

Una conductora se accidentó durante la madrugada luego de haber estrellado su vehículo contra un árbol en el camellón central de Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Colón Industrial, en el municipio de Guadalajara. El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes 9 de junio, en la mencionada vía y pocos metros después de la avenida Colón, en sentido poniente al oriente.

La afectada perdió el control al volante

La conductora era una estudiante de enfermería que quedó prensada tras el impacto, mientras automovilistas intentaban auxiliarla. Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara y rescatistas urbanos lograron extraer a la joven, quien permanecía consciente, pero con fuertes dolores en las piernas por posibles fracturas. La afectada mencionó que perdió el control del volante presuntamente por el piso mojado.

El auto quedó como pérdida total

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona. El auto compacto quedó como pérdida total y fue retirado por policías viales durante la madrugada. Debido al percance, elementos de la Policía Vial tuvieron que restringir la circulación en los carriles centrales de la calzada Lázaro Cárdenas debido al percance, por lo que apoyaron a los automovilistas para agilizar el tránsito vehicular por los carriles laterales de dicha avenida. Horas más tarde, la circulación en la avenida quedó reabierta tras haber hecho el retiro de los vehículos en la zona.

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Otro accidente vial se registró en Tlajomulco

En otro accidente, pero ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una camioneta de carga cayó a una zanja que divide el arroyo vehicular de las vías de la Línea 4 del Tren Ligero, en hechos ocurridos sobre la avenida Unión del 4 y calle Uvas, en el fraccionamiento Hacienda Fresnos. El accidente ocurrió cuando el conductor presuntamente perdió el control del volante y salió de la carpeta asfáltica. Paramédicos y bomberos acudieron al lugar tras el reporte al 911. La unidad quedó recargada en la malla ciclónica, lo que evitó un vuelco o invadir las vías férreas, por lo que personal de Siteur descartó afectaciones en la operación del tren.

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AS