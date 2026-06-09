Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 11 de junio

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 11 de junio de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.00 el kilo

Jitomate Saladette a $35.00 el kilo

Plátano Chiapas a $19.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady en bolsa a $39.00 el kilo

Naranja a granel a $35.00 el kilo

Uva roja sin semilla a $44.00 el kilo

Uva roja a $44.00 el empaque

Uva blanca sin semilla a $59.00 el kilo

Uva blanca a $59.00 el empaque

Carnes y proteínas

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo

Pollo entero a $36.00 el kilo

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el kilo

Pechuga de Pollo corte americano a $95.00 el kilo

Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g

Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00 la pieza de 720 g

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $65.00 el medio kilo

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo

Mojarra Tilapia a $80.00 el kilo

Otros

Bachoco Prácticos Variedad pollo empanizado 500 gr

Rosca de chocolate, cajeta, leche condensada, nuez o marmoleada a $79 cada una

Bañadito pastel 3 leches 400 gr a $35

Pizza mexicana, hawaiana o de pepperoni a $75 cada una

Aurrerá salchichas con pavo 500 gr a $25

La Villa Queso mancheco a $30 cada uno

Chimex Jamón clásico de pavo a granel a $38 el cuarto

Aurrerá jamón cocido 396 gr a $35

Franja queso Oaxaca a granel a $52 el cuarto

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OB