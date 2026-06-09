Martes, 09 de Junio 2026

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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 11 de junio

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 11 de junio de 2026.

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Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Sandía roja a $12.00 el kilo
  • Jitomate Saladette a $35.00 el kilo
  • Plátano Chiapas a $19.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious en bolsa a $39.00 el kilo
  • Manzana Pink Lady en bolsa a $39.00 el kilo
  • Naranja a granel a $35.00 el kilo
  • Uva roja sin semilla a $44.00 el kilo
  • Uva roja a $44.00 el empaque
  • Uva blanca sin semilla a $59.00 el kilo
  • Uva blanca a $59.00 el empaque

Carnes y proteínas

  • Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo
  • Pollo entero a $36.00 el kilo
  • Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el kilo
  • Pechuga de Pollo corte americano a $95.00 el kilo
  • Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g
  • Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00 la pieza de 720 g
  • Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de Cerdo a $65.00 el medio kilo
  • Costilla para asar a $79.00 el medio kilo
  • Mojarra Tilapia a $80.00 el kilo

Otros

  • Bachoco Prácticos Variedad pollo empanizado 500 gr
  • Rosca de chocolate, cajeta, leche condensada, nuez o marmoleada a $79 cada una
  • Bañadito pastel 3 leches 400 gr a $35
  • Pizza mexicana, hawaiana o de pepperoni a $75 cada una
  • Aurrerá salchichas con pavo 500 gr a $25
  • La Villa Queso mancheco a $30 cada uno
  • Chimex Jamón clásico de pavo a granel a $38 el cuarto
  • Aurrerá jamón cocido 396 gr a $35
  • Franja queso Oaxaca a granel a $52 el cuarto

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