La mañana de este jueves 16 de abril, el peso mexicano registra una ligera pérdida frente al dólar estadounidense. De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, cerca de las 7:30 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.27 pesos por dólar, lo que representa una depreciación marginal de 0.10 % de la moneda nacional.

En lo que va del día, la fluctuación del dólar ha mostrado una tendencia al alza, lo que genera una ligera presión sobre el peso mexicano. Este jueves, el tipo de cambio abrió en 17.25 pesos por unidad. El punto más alto registrado, al corte de las 7:30 horas, fue de 17.28.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.2623 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

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El valor del peso mexicano sigue siendo influenciado por factores globales, como la cautela del mercado ante el conflicto en Medio Oriente. Tras un ajuste de posiciones, el peso mexicano se depreciaba ligeramente luego de que ayer registrara su mejor nivel desde el pasado 27 de febrero, favorecido por la debilidad del dólar y el optimismo por una posible extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, jueves 16 de abril de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.20 17.00 Banorte 16.05 17.60 BBVA 16.42 17.55 Banamex 16.75 17.76

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex ($16.75), mientras que la mejor para adquirirlos es Banco Azteca ($17.00).

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

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MB

