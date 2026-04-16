Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado rescataron a dos menores de aproximadamente 15 años de edad, víctimas de reclutamiento del crimen organizado a través de TikTok. Los adolescentes, originarios de Tonalá y Zapotlanejo, fueron localizados en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Zapopan, en la colonia Rinconada del Bosque; les prometieron un salario de 20 mil pesos semanales para integrarse a las filas de un grupo delictivo.

El comisario general de la Policía Estatal, Juan González Castañeda, detalló que la madre de uno de los jóvenes hizo el reporte de la privación de la libertad de su hijo en la Central de Autobuses de Tlaquepaque.

Ella tenía la ubicación en tiempo real y mantenía contacto con el menor a través de WhatsApp, pero momentos después perdió la comunicación. Los menores subieron a bordo de un vehículo compacto color gris con personas presuntamente armadas.

"Tenemos también la unidad de búsqueda en todas las centrales camioneras de la zona metropolitana, y una de nuestras unidades, cerca de los cruces de Periférico y Vallarta donde tenemos la central de Zapopan, fueron localizados sin lesiones aparentes, ya recibiendo atenciones médicas, estos dos menores", explicó.

Los jóvenes tenían la instrucción de descender del primer vehículo y abordar una segunda unidad que los recogería en el punto donde fueron localizados. Refirieron desconocer a qué municipio u otro punto de la ciudad serían trasladados, comentó el comisario. Personal de Servicios Médicos municipales atendió a los menores, mientras que la Fiscalía del Estado fue notificada del hecho para investigar la presunta comisión de un delito, indicó.

Uno de los adolescentes, aclaró González Castañeda, recibió la oferta laboral a través de su red social e invitó al segundo, amigo de la infancia. Ambos sabían que serían reclutados al crimen organizado, pero recibieron amenazas verbales por parte de las personas que los privaron de la libertad.

"Ya bajo la amenaza de ser reclutados y al ver la magnitud del evento es que logran también ellos mismos desistir y cooperar con nosotros. La recomendación siempre es que confíen en nuestra seguridad. La Secretaría de Seguridad tiene implementados los operativos 24/7 en la central camionera. Que se acerquen y nosotros con mucho gusto estaremos apoyando", mencionó.

Lee también: Mandan a 283 conductores al Torito durante Semana Santa y Pascua

Hacen llamado a vigilar el contenido que consumen los menores en redes sociales

Hizo un llamado a que padres y madres de familia o tutores vigilen el contenido que ven los menores en redes sociales y reiteró que la Secretaría de Seguridad brinda atención en los módulos y líneas de emergencia.

"Tenemos nosotros el módulo de la Central camionera nueva, tenemos la central vieja, por supuesto; tenemos el módulo de Zapopan, que es donde la mamá recibía el alertamiento a través de WhatsApp del menor, la central de Zapopan".

Señaló que mantienen comunicación constante con las líneas de autobuses para localizar a personas que podrían haber sido privadas de la libertad y que abordan estás unidades.

"No se trata de un juego la seguridad, la seguridad debe de ser también permanente. Invitar a los padres de familia que cuiden mucho a sus hijos, principalmente en las redes sociales y qué es lo que están observando", agregó el comisario.

De acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco, con corte al 31 de marzo, hay 16 mil 110 personas sin localizar. De ellas, dos mil 224 no cuentan con carpeta de investigación. En tanto, el registro también contabiliza que desde 2019, 949 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad han desaparecido en la entidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA