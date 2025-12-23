Pasajeros saturan el aeropuerto tapatío por periodo vacacional

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se incrementaron desde este fin de semana por motivo del inicio del periodo vacacional y las fiestas navideñas. El periodo vacacional de invierno inició el pasado 19 de enero y concluye el próximo 6 de enero.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, en estos días se realizan hasta 52 operaciones por hora entre pasajeros, carga y aviación general.

Cryshtian Amador Lizardi, director del Aeropuerto de Guadalajara, explicó que diciembre es uno de los mejores meses en operaciones y marca el inicio de la temporada invernal.

"El movimiento de pasajeros tiene su estacionalidad; la mejor etapa está en la temporada invernal. Esperamos ver cómo termina esta temporada invernal que estará terminando por enero o febrero", dijo.

El año pasado en la terminal aérea se movilizaron 17.8 millones de pasajeros y este año se espera cerca de 20 millones de pasajeros.

"El aeropuerto internacional de Guadalajara tiene un crecimiento creciente en el número de pasajeros aun cuando hemos pasado grandes desafíos y retos, cerramos el 2024 con más de 17 millones de pasajeros, casi 18 millones de pasajeros y al cierre del mes de noviembre tenemos más de 16 millones de pasajeros con un crecimiento del 4.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado", explicó.

El 70 por ciento de los pasajeros son nacionales y el 30 por ciento restante corresponde a turistas internacionales.

En términos de conectividad, esta terminal aérea está conectada con 63 destinos en el mundo. Tan solo en este 2025 se aperturaron 10 nuevas conexiones, entre ellas dos destinos inéditos.

