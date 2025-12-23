Martes, 23 de Diciembre 2025

¿Qué días se suspenderá la recolección de basura en Guadalajara?

La Presidenta municipal Vero Delgadillo pidió a la población generar menos residuos y apostar por el reciclaje durante Navidad y Año Nuevo

Por: Rubí Bobadilla

El gobierno tapatío reiteró su compromiso con el medio ambiente y la limpieza, e invitó a celebrar unas fiestas decembrinas responsables. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Este martes el ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que, con motivo de las fiestas decembrinas, las y los trabajadores de GDL Limpia, quienes son los responsables de la recolección de residuos en el municipio, tendrán como asueto el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Lo anterior quiere decir que durante estos dos días no se prestará el servicio de recolección de residuos en el municipio.

Julián Cerda, director de GDL Limpia, comentó que el servicio se reanudará con normalidad, un día posterior a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo.

"El servicio se estará reanudando el 26 de diciembre con total normalidad a partir de las 6:00 de la mañana, y también el día 2 de enero a partir de las 6:00 de la mañana. Recordarle a la ciudadanía que el 25 de diciembre y el 1 de enero no se laborará, pedirles que a través de la aplicación Guadalajara App se auxilien para conocer el momento en el que el camión recolector llegará a sus domicilios", comentó el funcionario.

Julián Cerda señaló que estas son fechas en las que los hogares tapatíos están de fiesta; sin embargo, hizo un llamado a la corresponsabilidad para mantener limpia la ciudad y no sacar los residuos a la calle.

En este sentido, y de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, hizo precisamente un llamado a la población a tener una Navidad Limpia.

Se trata, dijo, de trabajar en equipo para generar menos residuos durante estas fiestas decembrinas a través de estrategias como el reciclaje de envolturas y bolsas, o bien, evitarlas.

"Con estas acciones el Gobierno de Guadalajara reitera su compromiso con el medio ambiente y la limpieza en el municipio; así mismo refuerza el llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad", finalizó el ayuntamiento tapatío.

