Desarticulan a banda de presuntos extorsionadores que operaban al sur del AMG

La Secretaría de Seguridad del Estado informó este martes que gracias a un reporte ciudadano la Policía de Jalisco y la Policía Metropolitana lograron la captura de una presunta banda que operaba en el sur de Guadalajara.

El reporte alertaba a las autoridades de emergencia de una aparente extorsión a un negocio familiar en la Colonia Francisco Villa, en Guadalajara, y gracias a la movilización de estas corporaciones es que se pudo dar con su paradero, asegurándoles dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad informó que fue durante su recorrido de vigilancia que elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron abordados por una persona, quien les explicó que dos sujetos la habían amenazado con causar daños en su negocio si no realizaba el pago de 50 mil pesos.

El reportante agregó que días atrás ya había entregado cinco mil pesos a los presuntos extorsionadores, quienes volvieron para exigirle más dinero.

"Les solicitan la cantidad de 50 mil pesos, ante la negativa (de pago), el mismo sábado reciben una agresión, al parecer un impacto de proyectil de arma de fuego en la fachada del domicilio. El día de hoy regresan estas personas y es cuando la parte afectada hace el llamado" , explicó el Comisario Metropolitano, Aldo Méndez Salgado.

Con las características de los presuntos criminales y del vehículo que al parecer usaban, los estatales se coordinaron con la Policía Metropolitana para desplegar un operativo de rastreo que rindió resultados en Rafael Lozada y Juan Luis Covarrubias.

En ese punto detectaron a ambos sujetos, cada uno a bordo de un vehículo, por lo que les marcaron el alto y, en la revisión de protocolo, detectaron que uno de los automóviles, marca Chevrolet, contaba con reporte de robo.

Una vez que fueron reconocidos por el reportante, quienes fueron identificados como Jovani "N", de 18 años, y Rodrigo "N", de 25, fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en la investigación de extorsiones, quien se encargará de reunir las pruebas necesarias que los lleven ante el juez, y se determine así si son o no enviados a prisión.

En Jalisco ya opera la línea telefónica 089, habilitada para recibir denuncias o reportes relacionados con extorsión, lo que representa un avance dentro de la estrategia nacional impulsada este 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es precisamente el número 089 al que la ciudadanía puede marcar, incluso de manera anónima, para reportar cualquier caso de extorsión, como cobro de piso o supuestos secuestros virtuales, entre otro tipo de modalidades operadas dentro de este ilícito.

