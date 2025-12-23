Emiratos Árabes Unidos se suma a la protección y reconocimiento del tequila

El Consejo Regulador del Tequila AC (CRT), informó que Emiratos Árabes Unidos se sumó a la protección y reconocimiento del Tequila, primera Denominación de Origen de México.

"Es muy significativo, porque Emiratos Árabes se convierte en el país número 58 donde se obtiene la protección para el tequila. Es muy importante resaltar que este país en su legislación está jurídicamente imposibilitado para otorgar registros a bebidas alcohólicas , por lo que resulta especialmente importante el haber obtenido el registro en la clase 42, que está orientada a los servicios de análisis, control de calidad y autenticación que brinda el Consejo Regulador del Tequila, es decir se está otorgando la exclusividad al CRT para la certificación de tequila en dicho país", confirmó Rodolfo Villarruel Franco, responsable del área de Asuntos Internacionales en el CRT.

Emiratos Árabes Unidos es un país del Medio Oriente conformado por siete emiratos: Abu Dhabi (la capital), Dubái, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah.

De acuerdo con los registros del CRT en el 2024 la exportación de tequila a esta nación fue de un millón 46 mil 410 litros de tequila a 40% Alc. Vol., cifra similar a los litros que este año 2025 se han exportado a este país.

Las gestiones para lograr el reconocimiento del tequila en Emiratos Árabes Unidos iniciaron hace cuatro años.

"En realidad fue un trabajo sumamente arduo, todo comenzó en 2021 al buscar ampliar la protección del Tequila en Medio Oriente, uno de los mayores retos fue legalizar todos los documentos necesarios, una vez que enviamos los documentos a este país, en realidad todo fue más fluido y rápido, logrando así ya finalmente obtener el registro a finales de este año 2025 para la palabra Agave y la palabra Tequila", recalcó el vocero del CRT, Rodolfo Villarruel.

Salvaguardar a la Denominación de Origen Tequila, en México y en el extranjero, es uno de los principales objetivos del CRT.

A este reconocimiento en Emiratos Árabes Unidos se suman otras acciones realizadas a lo largo del año 2025 en este país por parte del CRT, como la Profesionalización en la Cultura del Tequila dirigida a personal de establecimientos en Dubái y Abu Dhabi, así como el monitoreo físico en puntos de venta.

