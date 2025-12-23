Cada vez son más pasajeros que usan el servicio del shuttle del Aeropuerto tapatío

Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara manifestaron su preferencia por el servicio del shuttle ya que les permite ahorrarse hasta un 50 por ciento en el costo del traslado desde la terminal aérea hasta el centro de la ciudad.

"Yo es la primera vez que lo uso, es más económico que los taxis, es rápido me jeja en un punto y de ahí me muevo", dijo Gabriela Guerra.

"Apenas me enteré, la verdad está muy bien, la otra vez pague 300 pesos de Uber y ahora voy a pagar 150 pesos es muy accesible", dijo Lilia una pasajera que viene de Cancún.

Los trabajadores de las oficinas informaron que cada vez más pasajeros están usando el servicio.

"Cada vez los usa más gente, poco a poco se está dando a conocer", dijo una empleada del mostrador.

El servicio del shuttle inició operaciones en octubre pasado y ofrece el servicio a diversos destinos de la ciudad.

Este servicio conecta a los pasajeros a cuatro destinos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Centro Histórico de Guadalajara, Expo Guadalajara, Central Camionera Nueva y la Glorieta Minerva.

La administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que el servicio es ofrecido en 20 unidades con capacidad para 12 pasajeros.

¿Cuánto cuesta el pasaje?

Los pasajeros pueden adquirir su ticket individual, con un costo de 150 pesos , en un módulo ubicado en la explanada de salidas nacionales de la terminal aérea, donde el personal del servicio orienta sobre la unidad a abordar en los andenes asignados.

Actualmente, el servicio opera con salidas cada hora desde el aeropuerto hacia los destinos mencionados y por el momento únicamente se ofrece el recorrido Aeropuerto–Ciudad y no se presta el servicio de regreso ya que aún no se cuenta con los permisos.

El servicio es ofrecido en 20 unidades con capacidad para 12 pasajeros. CORTESÍA

La transportación terrestre de pasajeros del aeropuerto ha sido un verdadero reto para la terminal aérea por ello se implementaron diversas estrategias a corto, mediano y largo plazo como la operación de una tercera empresa de taxis, el servicio del shuttle y el servicio de renta de automóviles de diferentes concesionarias, además del transporte público.

