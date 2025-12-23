¡Que no se te pase! Este es el último día para hacer tus trámites en las recaudadoras de Jalisco

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco envió este martes un recordatorio a las y los contribuyentes jaliscienses, notificándoles que, con motivo de las fiestas decembrinas, así como de la carga, actualización y adecuación del sistema fiscal correspondiente al ejercicio 2026, el jueves 25 de diciembre, las 135 oficinas recaudadoras del estado permanecerán cerradas, permitiendo únicamente el pago en línea.

El servicio, dijo, se reanudará el viernes 26 de diciembre en su horario habitual. Sin embargo, el mismo día 26 será el último de 2025 en el cual las y los contribuyentes podrán realizar cualquier pago o trámite, tanto de manera presencial como en línea, incluyendo el refrendo vehicular 2025.

"Se invita a las y los jaliscienses que aún no han efectuado el pago del refrendo 2025 a realizarlo antes de esta fecha, ya que, en 2026, quienes no cuenten con el pago del refrendo 2025 y estén obligados a sustituir placas, deberán cubrir un costo por la lámina de alrededor de 2 mil 500 pesos para el canje", recordó la Hacienda Pública a través de un comunicado.

Hasta ahora, dijo, se han sustituido ya un total de un millón 20 mil 911 placas en el Estado, entre febrero y el pasado 20 de diciembre. De ellas, 153 mil 956 láminas fueron en los primeros 20 días de diciembre, "la cifra más alta de trámites registrada en comparación con cualquier otro mes del año".

También recordó a las y los jaliscienses que el horario de atención en las recaudadoras metropolitanas es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, pero en la oficina ubicada del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ) el horario se extenderá, de las 8:00 a las 22:00 horas.

"La Secretaría de la Hacienda Pública exhorta a las y los contribuyentes a anticipar sus trámites y realizar sus pagos con oportunidad, para evitar contratiempos y costos adicionales al inicio de 2026", dijo la dependencia estatal.

Afirmó, el cumplimiento, en este año, del pago del refrendo vehicular 2025 permitirá acceder a la sustitución de placas en las mejores condiciones, además de que sigue vigente la prórroga para el canje de placas durante enero, febrero y marzo de 2026, la cual aplicará únicamente para quienes hayan efectuado dicho pago en 2025.

También instó a las y los contribuyentes que deseen hacer su pago de refrendo durante los primeros días de enero 2026, a que lo hagan en línea, siendo el pago igualmente válido que al hacerlo de forma presencial, y evitando acumulación de personas dadas las citas programadas para el canje de placas. Las y los interesados en hacer el pago en línea deberán ingresar a la página

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/.

YC