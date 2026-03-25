Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, el Parque de la Revolución —llamado de forma popular “Parque Rojo”— ha terminado su proceso de rehabilitación, según anunció el Gobierno de Guadalajara. Sin embargo, ¿cuánto costó en realidad? En esta nota te contamos los detalles.

El objetivo de la restauración del Parque Revolución es mantenerlo como un espacio público de fácil acceso y uso para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, y para los extranjeros que asistan a los partidos del Mundial 2026.

En sus primeros años, el Revolución no fue ni siquiera un parque; era una de las huertas del Exconvento del Carmen; fue hasta 1845 que el gobierno jalisciense de Antonio Escobedo lo repropió a través de las Leyes de Reforma para construir una penal, casi un siglo más tarde, los hermanos Barragán inauguraron el diseño más contemporáneo del parque en 1935.

Fue hasta finales del siglo XX, con la llegada de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero que el Parque de la Revolución se convirtió en el principal nodo de movilidad de la ciudad, al conectar distintas zonas del área metropolitana.

¿Qué cambios se realizaron al Parque de la Revolución?

La intervención contempló la restauración de elementos emblemáticos diseñados por los hermanos Barragán, respetando tanto su estructura como su paleta de colores. Entre los trabajos más relevantes destacan la renovación de bancas, luminarias, suelos, áreas recreativas y los mosaicos de la estación del Tren Ligero, además de mejoras en las vialidades cercanas.

Además, como parte del proyecto urbano, sobre la calle López Cotilla se creó la Plazoleta de la Diversidad, mientras que la calle Marcos Castellanos será renombrada como Paseo de la Arquitectura, en reconocimiento al valor artístico de las construcciones que la rodean.

Por igual se reforzó su entorno natural, con la plantación de 160 árboles y más de 100 mil especies vegetales, así como la rehabilitación de jardineras y la apertura de nuevos senderos verdes.

¿Cuánto costó la rehabilitación del Parque de la Revolución?

De acuerdo con cifras emitidas por el Ayuntamiento de Guadalajara, la inversión del Parque de la Revolución, o el “Parque Rojo” fueron superiores a los 20 millones de pesos mexicanos.

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AO

