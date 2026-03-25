Movimiento Ciudadano suma 100 comisiones municipales en Jalisco

Con la toma de protesta de Samuel Díaz, coordinador municipal, y su equipo en el municipio de Etzatlán, Movimiento Ciudadano suma 100 comisiones municipales instaladas en Jalisco, con lo que se busca impulsar el trabajo político en calle y difundir las gestiones de las administraciones emecistas.

La coordinadora estatal del partido, Mirza Flores, destacó la unidad y los acuerdos que se han logrado para fortalecer la estructura. "Todos los nombramientos los hemos alcanzado en unidad, nos hemos dado el tiempo de sentarnos con los actores políticos de cada municipio y lograr acuerdos. Están quienes comenzaron en nuestro movimiento y quienes se han integrado recientemente; hemos ido por todos y cada uno de ellos para fortalecer nuestra estructura”.

Te puede interesar: Entregan más de 370 mil plásticos de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco

La instalación de comisiones comenzó en el municipio de Acatic, en octubre pasado. Desde entonces se han visitado todas las regiones y distritos de la entidad, con lo que se ha logrado instalar estos órganos en las principales ciudades, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La coordinadora y el secretario de acuerdos, César Padilla, han impulsado y facilitado el escenario de coordinadores municipales con base en acuerdos con líderes políticos de cada municipio. Además, MC lleva a cabo programas de capacitación a las comisiones ya instaladas.

Lee también: Implementan transporte especial para llegar al Nueva Caledonia vs Jamaica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB