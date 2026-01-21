Día del Mariachi 2026: mejores mariachis de Guadalajara, según calificaciones de Google

El mariachi es la música y la imagen de México ante el mundo. Forjado al mismo tiempo que se iba formando la identidad nacional, los instrumentos musicales y las armonías llegadas de España se combinaron con los ritmos de los indígenas del occidente de la entonces Nueva Galicia para crear una expresión musical novedosa, con temas propios y propósitos que respondían a la sociedad donde nació.

Su historia fue comunitaria, abierta, con reglas que se dedujeron tiempo después, cuando sin quererlo se estableció un canon de qué es mariachi que no. La misma palabra que lo nombra es de origen incierto, quizá con raíces en algún vocablo indígena, aunque con una convención de atribuirla al vocablo francés "mariage" (matrimonio), aduciendo a que estos conjuntos se contrataban para las fiestas de bodas y a la posible influencia de Francia en el periodo de su invasión a México (1861-8167).

Apenas en el siglo XX se agregaron instrumentos como las trompetas, sin las cuales hoy es imposible un mariachi, y se establecieron variantes como los grupos con o sin acordeón.

Por esa misma época, los medios de comunicación aprovecharon su popularidad para hacerlos sonar en la radio y mostrarlos en el cine y la televisión. Pero también se volvió música culta, al ser orquestado por músicos como Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Blas Galindo y José Pablo Moncayo.

Desde 2004, los mariachis de la plaza Garibaldi, en la Ciudad de México, impulsaron un día para conmemorar su música y su significado, y para tal motivo se eligió el 21 de enero.

En 2011, el mariachi alcanzó la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al considerársele "una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas".

Hoy que es su día, te presentamos los mariachis de Guadalajara mejor calificados en Google, un vistazo que puede servir de guía para fiestas, serenatas y cualquier evento social. También una muestra de que el mariachi está vigente en la tierra donde nació y desde donde salió para ser reconocido en todo el mundo.

Plaza de los Mariachis. En el sitio concurren diversas agrupaciones. EL INFORMADOR/Archivo

Mariachis de 5 estrellas:

Mariachi Real Solís

Av. Belisario Domínguez 2817, La Esperanza (La Federacha )

Teléfono: 33 2342 7298

Mariachi Los Nungaray

21 de Marzo #3124, Margarita Maza de Juárez

Teléfono: 33 1292 9107

Mariachi Nueva Generación GDL

C. Zapote 1438, Del Fresno

Teléfono: 33 1855 6799

Mariachi Sol Azteca de Jalisco

Av. Artesanos y avenida Circunvalación Oblatos, Balcones de Oblatos

Teléfono: 33 1499 2605

Mariachi ¡Ay, Jalisco!

Av. Manuel Ávila Camacho, Jardines del Country, 44210 Guadalajara

Teléfono:33 1355 2965

Mariachi Guadalajara

En abajeño Sur, Av. Adolfo López Mateos Sur 5540, Los Gavilanes

Teléfono:33 2216 3019

Colibrí, trimariachi y mariachi

C. Josefa Ortiz de Domínguez 876, Reforma,

Teléfono: 33 1256 9189

Mariachi Internacional Guadalajara