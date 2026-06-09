La posibilidad de lluvia vuelve a colocarse en el radar de la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 10 de junio. De acuerdo con los pronósticos de Meteored, las condiciones más favorables para precipitaciones se concentrarán durante la tarde y la noche, una tendencia habitual durante el inicio del temporal en la región.

El pronóstico llega en un momento importante para Jalisco, ya que especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han señalado que entre el 10 y el 13 de junio podrían comenzar a presentarse lluvias más uniformes en gran parte del estado, marcando el arranque más consistente de la temporada.

Según los datos horarios de Meteored, las probabilidades de lluvia aumentarán después del mediodía y durante la noche.

¿A qué hora podría llover este 10 de junio en Guadalajara?

Según la previsión de Meteored para Guadalajara, este miércoles 10 de junio será un día de bastante lluvia. Las primeras horas del día presentarían probabilidades de lluvia débil, aunque los mayores acumulados podrían registrarse más adelante con el desarrollo de nubosidad convectiva.

Aunque durante la mañana las probabilidades disminuyen, el pronóstico general para el día señala un escenario de chubascos tormentosos por la tarde, una condición típica del inicio del temporal en la región.

Hora Probabilidad de lluvia Condición esperada 08:00 horas 30% Lluvia débil (2.5 mm de agua) 13:00 horas 60% Tormenta (0.2 mm de agua) 16:00 a 18:00 horas 90% Tormenta (3.4 mm de agua) 19:00 a 24:00 horas 70% Lluvia débil (2.4 mm de agua)

Meteorólogos del IAM explicaron que los modelos meteorológicos indican que entre el 10 y el 13 de junio podría comenzar una distribución más homogénea de las lluvias en el estado.

Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del instituto, señaló que todavía se espera una cobertura más amplia para considerar formalmente establecido el temporal, aunque las condiciones ya muestran señales de transición hacia una etapa más lluviosa.

Además, el consenso de modelos climáticos apunta a que junio podría registrar precipitaciones por encima del promedio en diversas regiones de Jalisco.

¿Qué municipios podrían verse afectados?

Las condiciones pronosticadas abarcan a gran parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, donde se esperan cielos mayormente nublados y un ambiente favorable para la formación de tormentas vespertinas.

La presencia de humedad proveniente del Pacífico también coincide con la actividad de sistemas tropicales en la región, lo que contribuye a incrementar el potencial de lluvias durante los próximos días.

El pronóstico para este 10 de junio no anticipa lluvias intensas durante toda la jornada, pero sí muestra un incremento gradual de las probabilidades conforme avanza la tarde. La combinación de nubosidad, humedad y condiciones atmosféricas favorables coincide con lo previsto por el IAM para el inicio de una etapa más activa del temporalñ.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO