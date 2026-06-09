¿Te imaginas caminar por tu ciudad y entrar a otra dimensión? Con el reciente estreno en cines de la película "Backrooms", los tapatíos han descubierto que no necesitan ir a Hollywood para vivir esta experiencia: la estación Guadalajara Centro es nuestro propio portal a lo desconocido. ¡Atrévete a explorarlo!

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El fenómeno viral que saltó de la pantalla a la ciudad

La aclamada productora A24 acaba de romper la taquilla este 29 de mayo de 2026 con el estreno de su más reciente cinta de terror y misterio. Dirigida por el joven prodigio Kane Parsons, la película ha revivido a nivel mundial la fascinación por los espacios liminales y las dimensiones ocultas.

Pero, ¿qué tiene que ver este éxito de Hollywood con la capital de Jalisco? Resulta que los usuarios de redes sociales han hecho una conexión fascinante y muy divertida . Han coronado a la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 del Tren Ligero como el equivalente exacto de estos pasillos infinitos en la vida real.

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Quienes transitan diariamente por esta maravilla de la infraestructura tapatía saben exactamente de qué estamos hablando. Sus largos corredores subterráneos, iluminados con una luz fría, constante y uniforme, generan una sensación de estar atrapado en un sueño del que no puedes despertar.

Es un lugar donde el tiempo parece detenerse por completo. Cuando la estación está vacía, el eco de los pasos y la arquitectura minimalista crean una atmósfera que mezcla la modernidad urbana con un toque de misterio fascinante que atrapa a cualquiera.

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Arquitectura subterránea: El secreto detrás del misterio

Para entender por qué este lugar se siente tan irreal y cinematográfico, debemos mirar de cerca su diseño. La Línea 3 del Tren Ligero, inaugurada en septiembre de 2020,cuenta con un impresionante tramo subterráneo que alcanza hasta los 28 metros de profundidad justo en el corazón histórico de la ciudad.

Los arquitectos e ingenieros decidieron eliminar todos los elementos visuales innecesarios en los cajones de las estaciones . Esta audaz decisión de diseño buscaba que el vacío fuera el protagonista absoluto, logrando una estética limpia, monumental y sumamente vanguardista.

Sin embargo, este inmenso vacío es precisamente lo que define a la perfección un "espacio liminal" Se trata de lugares de transición que, al estar desprovistos de la multitud habitual para la que fueron creados, provocan una extraña nostalgia y una ligera inquietud en quienes los recorren.

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En la estación Guadalajara Centro, las enormes columnas de concreto, los techos altos y los pasillos de distribución se convierten en el escenario perfecto para sentirte dentro de la película de Kane Parsons. ¡Es una experiencia inmersiva y gratuita en tu trayecto diario!

Así que la próxima vez que uses la Línea 3 del Tren Ligero para ir al trabajo, a la escuela o de paseo, guarda tu celular por un momento. Observa detenidamente tu entorno, siente la amplitud del espacio y déjate llevar por la imaginación en cada transbordo.

Quizás, solo quizás, encuentres esa puerta secreta a otra dimensión que todos están buscando. ¡Disfruta mucho del viaje y maravíllate con el verdadero Backrooms que se esconde silenciosamente bajo las calles de nuestra hermosa ciudad!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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