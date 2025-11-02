Pensión Bienestar: ¿Qué se sabe del pago de noviembre de 2025 hasta ahora?

Durante el mes de noviembre está previsto que las autoridades gubernamentales, a través del Banco del Bienestar, realicen la dispersión de los pagos correspondientes al último bimestre del año —noviembre-diciembre de 2025— a las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad beneficiarias de las pensiones del Bienestar.

Ante ello, la población beneficiaria permanece atenta a cualquier nueva información sobre las fechas en que podrán ver reflejado el depósito en sus tarjetas. A continuación, te compartimos lo que se sabe hasta el momento sobre la dispersión de recursos.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Suspenderán pago el 17 de noviembre y esta es la razón

¿Cuándo se publicará el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre de 2025?

El calendario de pagos de cada bimestre suele darse a conocer durante los primeros días del mes inicial de dicho periodo, por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Esta información generalmente se anuncia en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, posteriormente, se publica en las redes oficiales del Bienestar, incluido el sitio web de Programas para el Bienestar.

Otro canal confiable para consultar los anuncios es el perfil oficial de Ariadna Montiel en redes sociales. Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una especulación.

Entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias

Durante noviembre, la Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, es decir, aquellas que se inscribieron en agosto.

De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio oficial de Programas para el Bienestar, estas mujeres recibirán su primer pago durante los últimos días de noviembre.

¿De cuánto será el pago de las pensiones Bienestar en noviembre de 2025?

El monto del pago varía según el programa social al que esté inscrita cada persona beneficiaria:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

