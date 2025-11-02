Costco: ¿Cuál es el mejor día para comprar y evitar multitudes?

Costco, al ser una opción de compra mayorista con una amplia variedad de productos a los que normalmente no se puede acceder en otros supermercados, atrae a un gran número de clientes, quienes suelen abarrotar las sucursales en momentos clave de la semana.

A pesar de que solo se puede acceder a las tiendas de autoservicio al adquirir una membresía, la realidad es que casi en todo momento suelen estar llenas, lo que puede resultar en una experiencia incómoda para el socio.

En este escenario, identificar el día con menor demanda podría mejorar significativamente la experiencia de compra.

¿Por qué Costco tiene tanta demanda?

Algunos medios indican que los días de menor afluencia en Costco son los martes, miércoles y jueves, especialmente a media tarde y durante la noche.

A mitad de semana, los estantes suelen estar reabastecidos y hay menos gente en los pasillos.

Por el contrario, los días de mayor concurrencia son los fines de semana (viernes, sábado y domingo), siendo el domingo el más ocupado.

Además, de acuerdo con la inteligencia artificial, se desaconseja acudir a la tienda los lunes, ya que muchas personas eligen ese día para hacer su despensa y comenzar la semana con todo lo necesario.

Si el socio únicamente tiene disponibilidad para hacer sus compras durante los fines de semana, se recomienda acudir en el horario de apertura para evitar, en la medida de lo posible, las multitudes.

Para ahorrar más tiempo, también es posible revisar en la aplicación de Costco el inventario de la tienda y corroborar que todos los productos necesarios se encuentren disponibles.

Finalmente, para conocer las horas exactas en las que cada sucursal está más ocupada, se puede consultar la herramienta “Horarios Populares” de Google.

