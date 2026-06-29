Un total de 172 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol fueron remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) tras ser detectados en el "Operativo Salvando Vidas", implementado por la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad.

Los mismos, fueron retenidos a través de los módulos itinerantes de detección de alcoholemia instalados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como mediante el dispositivo móvil, entre el 24 y el 28 de junio pasados.

Accidentes por conducir alcoholizados

Entre los casos más relevantes informados este lunes, por la Policía Vial, se encontró un choque ocurrido en la confluencia de la Avenida Patria e Islas Malvinas, en la Colonia Jardines del Sauz, de Guadalajara.

En el lugar, oficiales viales atendieron el reporte de un percance entre dos vehículos particulares , uno de ellos con las características de todo terreno, el cual circulaba en sentido contrario. Los oficiales detectaron que el conductor de este último vehículo presentaba aparente alcohólico, por lo que se le realizó una prueba, la cual resultó positiva.

Otro de los casos fue el ocurrido sobre la Avenida Miguel Hidalgo, al cruce con la calle Jesús González Ortega, en el Centro de Guadalajara, donde un chofer cuyo vehículo conducía de forma errática impactó a otro.

Los elementos que atendieron el reporte detectaron que el automovilista tenía una actitud evasiva y presentaba aparente alcohólico, por lo que luego de realizarle una prueba la cual salió positiva fue remitido al CURVA.

En Zapopan, uniformados atendieron un incidente entre dos vehículos en la Avenida Juan Gil Preciado y Arco de La Estrella, en la Colonia Arcos de Zapopan. Al entrevistarse con el conductor de una de las unidades, detectaron que no contaba con la documentación requirida. Posteriormente el conductor se tornó agresivo hacia los ocupantes del otro vehículo y los oficiales.

El chofer fue remitido al CURVA luego de acreditar que estaba bajo los influjos del alcohol; su vehículo fue asegurado.

En Tonalá, se detectó a otro automovilista aparentemente con aliento alcohólico, mientras los elementos atendían el reporte de un percance entre un vehículo particular y un autobús de pasajeros en la Avenida Central y Avenida Tonalá, en la Colonia Ciudad Aztlán.

Luego de confirmar que no existían personas lesionadas, los oficiales solicitaron una prueba de alcoholimetría para el ocupante del vehículo particular, la cual resultó positiva.

¿Qué es “Salvando Vidas”?

El operativo "Salvando Vidas" es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es la reducción significativa de los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, la autoridad procede con la aplicación de las sanciones correspondientes. Estas consisten en la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en casos específicos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor, tal como lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

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