Leche para el Bienestar consolida rumbo para beneficiar a la población

Como parte de las estrategias para continuar con el desarrollo de “Leche del Bienestar” —un programa impulsado por el Gobierno de México—, Antonio Talamantes Geraldo, director general de la paraestatal y, Víctor Hugo Pérez Rojas, director de operaciones, sostuvieron un encuentro con Columba Jazmín López Gutiérrez, la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien estuvo acompañada por Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura.

Durante la reunión se plantearon estrategias de crecimiento del padrón de beneficiarios, así como de labores operativas para las diez plantas industriales con las que cuenta “Leche para el Bienestar” en México. Los presentes, resaltaron la importancia de distribuir una leche respaldada por procesos certificados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) en plantas y laboratorios.

¿Cuáles son las metas del programa “Leche para el Bienestar”?

Según las últimas estadísticas, el programa atiende a 7.5 millones de personas mediante más de 12 mil 500 puntos de venta —llamadas lecherías—, situados en 54 centros de acopio de catorce entidades federativas. En total, son tres mil los pequeños y medianos productores los que surten al organismo.

Además de todo lo anterior, los presentes también informaron que abrirán más centros de acopio para prolongar los apoyos a la industria lechera, ampliar la capacidad de recolección y fortalecer el abastecimiento territorial.

Por igual se presentaron dos proyectos estratégicos en desarrollo:

1. Planta pasteurizadora en Campeche.

2. Planta de secado de leche en Jiquilpan, Michoacán.

Ambas iniciativas responden a la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de ampliar la cobertura del programa. Cabe recordar que Talamantes tiene a su cargo la coordinación del Plan Campeche —en sus tres componentes Leche, Carne y Arroz—, mientras que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanza en la región de Jiquilpan con acciones integrales como las Ferias del Bienestar.

También se anunció que el programa mantendrá el precio de garantía de 11.50 por litro para los productores mexicanos. Asimismo, los presentes enfatizaron el compromiso de no importar ni un gramo de leche en polvo durante todo el sexenio, industrializando únicamente leche mexicana para fortalecer la autosuficiencia alimentaria.

"Leche para el Bienestar" cuenta además con el certificado “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía, que reconoce el origen nacional y la calidad del producto.

“Leche para el Bienestar” cuenta con respaldo nutricional

Los presentaron resaltaron el proceso de fortificación de “Leche para el Bienestar”, diseñado para mejorar el aporte nutricional de la población objetivo. El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, confirmó que el consumo del producto genera beneficios tangibles en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

“Seguimos consolidando un programa que pone la alimentación y la nutrición en el centro del bienestar de millones de mexicanas y mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y marginación”, señaló Talamantes.

AO