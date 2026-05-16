PAN Jalisco pide intervención del Gobierno Federal en el SIAPA

Debido a los problemas de abasto y mala calidad del agua que llega a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como el poco avance en la reestructura y la rehabilitación de sus redes, el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar, hizo un llamado a que el Gobierno federal tome participación en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

En el caso de Guadalajara, señaló que las y los tapatíos reciben agua sucia, o nada de agua y afirmó que no existe “cierta responsabilidad”. Después del Mundial, espera, le tocará a los jaliscienses y los habitantes de la zona metropolitana obtener respuestas.

“Insisto en el tema de la responsabilidad: o eres funcionario público responsable y cumples con tus objetivos y responsabilidades, o mejor no te metas a política […]. La federación y el estado tendrían que entrarle, en el caso de la zona metropolitana, puedan palear un poco más el asunto del desabasto de agua. Yo sí creo que tiene que entrarle el Gobierno federal a resolver el tema del SIAPA”, mencionó.

El organismo cuenta con una cartera vencida cercana a los 20 mil millones de pesos, además de infraestructura obsoleta y adeudos. Para hacer frente la problemática, en marzo pasado la Comisión Estatal del Agua reasignó más mil millones de pesos a fin de que el sistema realizara trabajos emergentes para mejorar la distribución y la calidad del agua en la metrópoli.

En tanto, como parte de la reestructura, proyecto que sólo ha sido presentado a los alcaldes metropolitanos, el gobernador Pablo Lemus nombró al frente del organismo a Ismael Jáuregui Castañeda, ex titular de Obras Públicas del Gobierno de Zapopan.

El mandatario sostuvo que se trata de un perfil técnico que tiene la encomienda de implementar acciones inmediatas para atender la calidad y escasez de agua que enfrentan varias colonias en la ciudad. Diputados en el Congreso de Jalisco han pedido la comparecencia de Jáuregui Castañeda para conocer el plan de trabajo del nuevo director, sin embargo, éste no ha acudido a la cita.

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AO

