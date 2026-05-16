El valor de la renta y compra de viviendas en Jalisco, Guadalajara y el resto del Área Metropolitana no corresponde a la realidad de los habitantes de la entidad, señaló el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar. Adelantó que desde el Congreso del Estado impulsarán iniciativas para regular los costos de las casas.

“Qué bueno que Jalisco tiene una cierta plusvalía, sin embargo, eso no corresponde a las realidades de quienes habitan esas zonas. Es decir, por más que esté cara la renta, por más que esté con una cierta plusvalía, ¿cómo fregados va a vivir mejor una persona si no tiene seguridad y no tiene las condiciones de servicios básicos principales para poder hacerlo? Yo creo que sí tiene que regularse el tema”, comentó.

Mencionó que la bancada del PAN en el Congreso, encabezada por el diputado Julio Hurtado, ha impulsado iniciativas de regulación de costos, que se presentarán próximamente.

Pretenden limitar el incremento anual de rentas en Jalisco

En marzo pasado, diputados integrantes de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, presidida por Mariana Casillas, de Futuro, aprobaron un dictamen que pretende limitar el incremento anual de las rentas en Jalisco para que no supere la inflación anual reportada por el Banco de México. La iniciativa aún debe discutirse y votarse en el pleno del Congreso, pero de aprobarse, la entidad sería, junto a Ciudad de México, los únicos estados del país en establecer un tope a los costos de arrendamiento de casas.

Esto cuestan las rentas en el Área Metropolitana de Guadalajara

De acuerdo con el Boletín de Análisis Económico elaborado por el ITESO, Jalisco y Zapopan cuentan con algunos de los precios de venta y renta de vivienda más costosos de México. En la entidad, el costo promedio de arrendamiento es de 29 mil 457 pesos mensuales, mientras que para comprar una casa es de 7.4 millones de pesos.

En tanto, Zapopan cuenta con rentas mínimas de 13 mil pesos mensuales, pero que pueden superar los 180 mil pesos al mes. Tlajomulco, Guadalajara y Puerto Vallarta completan la lista de los municipios con los arrendamientos promedio más costosos de la entidad. A nivel nacional, Zapopan ocupa el lugar 19 en los costos de renta de viviendas, con un promedio de 34 mil 400 pesos mensuales.

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OB