El colectivo de búsqueda Madres Buscadoras de Jalisco sigue localizando restos humanos en una fosa clandestina ubicada en la zona de Las Pintitas, en el municipio de El Salto.

La fosa fue localizada desde el pasado 25 de abril por dicho colectivo y desde entonces, suman cerca de 54 bolsas con restos humanos, por lo menos 19 lotes de restos óseos y osamentas.

Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de visita en Jalisco, afirmó que también han localizado "bastantes restos calcinados". Explica que en el sitio no se estarían quemando los restos humanos, sino en otro punto, por ello, denuncia que es una práctica que ya han detectado.

"No hay lugar como para que hayan calcinado tantos cuerpos. Tenemos conocimiento de un lugar donde pudieron estarlos calcinando y los pudieron estar enterrando afuera".

"Ya teníamos conocimiento de otros lugares donde encontrábamos mucho resto calcinado, pero no había evidencia de que ahí los hubieran calcinado. Sabemos que tienen algún lugar, a lo mejor un crematorio porque ya se han encontrado muchos crematorios aquí. Los creman en un lugar y van y los entierran en otro para distorsionar la evidencia", denunció.

Este sábado habrá intervención en el punto y posteriormente, el colectivo se va a trasladar a una fosa clandestina ubicada en la colonia Lomas del Sur, de Tlajomulco de Zúñiga. También harán una visita en estos días a Lagos de Moreno para la revisión de puntos donde han hallado restos humanos.

Denuncian existencia de puntos de reclutamiento del crimen organizado

Ceci Patricia Flores ha asegurado que, si bien el fin de las búsquedas en Jalisco es para localizar fosas, también han denunciado la existencia de más centros de reclutamiento del crimen organizado en el Estado.

"Muy cerca del rancho Izaguirre hay más ranchos que tenemos varios identificados, pero no nos han dado el apoyo para abrir ese rancho. En Encarnación de Díaz nos cerraron varias puertas, no pudimos entrar cuando ya había cateos para hacerlo".

"Nosotros tenemos información de 33 lugares donde puede hacer personas reclutadas y los tenemos por conocimiento por personas que estuvieron aquí en Jalisco", dijo.

Incluso, denunció la posibilidad de que uno de sus hijos desaparecidos pueda estar en un centro de reclutamiento del crimen organizado en Jalisco.

La madre buscadora llama a las familias a sumarse a las búsquedas de sus familiares desaparecidos.

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AO

