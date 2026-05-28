Con el fin de impulsar la participación y la cercanía del partido con la ciudadanía, esta mañana PAN Jalisco presentó la estrategia “Ahora te toca a ti”, enfocada en el fortalecimiento de la organización territorial y la consolidación de la fuerza política en la entidad. Como parte de este programa, Antonio Padilla Cruz, exdirigente estatal del PRI, fue anunciado como nuevo coordinador territorial blanquiazul en el estado.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Pablo Colín, señaló que la estrategia, que también se replica a nivel nacional, apuesta por "llevar el partido a la calle" y generar un entorno de cercanía con ciudadanos, liderazgos políticos y sociales de cara a las elecciones de 2027. Se instalará un pódium itinerante en plazas públicas, centros comerciales, entre otros espacios, para quien desee externar su opinión sobre lo que acontece en la ciudad, en el estado y en el país.

Mencionó que realizarán activaciones en los Altos de Jalisco, en Jesús María, Tequila y Puerto Vallarta, municipio donde, aseguró, han tenido buena recepción. "Es acercarnos con los liderazgos sociales y políticos que les interese el bienestar de Jalisco, que les interese (el) crecimiento del país y de Jalisco, alejado del crimen organizado y que les interese, por supuesto, estar en un partido político sin mezquindades y con toda la visión de futuro que quiere proponer el PAN", sostuvo.

Antonio Padilla Cruz, nuevo coordinador territorial blanquiazul en el estado. EL INFORMADOR / J. Acosta

Colín Aguilar destacó la incorporación de Padilla Cruz al partido y lo describió como un perfil que ha mostrado valentía en su actuar político, gallardía ciudadana y entereza política. Afirmó que ha sido "un forjador de una capacidad estructural y una capacidad de vinculación ciudadana que le interesa al PAN".

El ex presidente del PRI Jalisco recordó que desde 2024 ha trabajado en coordinación con el PAN estatal. Aceptó integrarse a las filas del partido blanquiazul debido a las condiciones en las que se encuentra el país, anotó, y llega con una visión de futuro para construir un México en orden, libre y democrático. Se integra al partido opositor mejor organizado y dispuesto a enfrentar el deterioro institucional y de seguridad, aseguró.

Descartó que su pasado por el PRI genere reticencias o conflictos al interior del PAN. "La ventaja que tenemos es que no somos nuevos conocidos, sino que durante el 2023 y 2024, durante muchísimas horas, estuvimos trabando juntos, nos estuvimos acompañando en territorio, nos estuvimos conociendo ahí y siempre prevaleció el respeto, el diálogo, la coordinación", dijo.

"Yo no vengo a desplazar a nadie. Yo vengo con mucha humildad a sumar, a fortalecer, a aportarle lo bueno para que gente de bien se sume a las filas de Acción Nacional. Que ciudadanos levanten la mano, y (a) aprovechar esta oportunidad histórica que Acción Nacional está dando", agregó.

Juan Pablo Colín, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. EL INFORMADOR / J. Acosta

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