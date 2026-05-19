López Rabadán y PAN Jalisco defienden agenda 'Primero la familia' y acciones de infiltración del crimen organizado en la política

La defensa de la familia y el combate al crimen organizado en la sociedad y en los cargos de elección popular son dos de los ejes de la agenda política del PAN Jalisco, afirmaron el presidente blanquiazul, Juan Pablo Colín, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. La estrategia está centrada en seguridad, legalidad, certeza y garantizar candidatos "honorables" en el sector público.

El evento, que reunió a diputados federales, dirigentes panistas, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso estatal, Julio Hurtado, y el tesorero del partido, Manuel Rojas; sirvió para exponer las acciones que realiza la fuerza política para posicionarse como una alternativa a Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI en las elecciones de 2027. Colín Aguilar resaltó la apuesta a la familia, la seguridad y la paz social.

PAN Jalisco impulsa filtros para aspirantes a cargos públicos

En cuanto a las candidaturas, señaló que se presentó una iniciativa para someter a las y los interesados en pruebas toxicológicas, a un polígrafo y que presenten una carta de no antecedentes penales . Recordó el caso del ex alcalde de Tequila, Diego Rivera, señalado de formar parte del Cártel Nueva Generación (CNG).

"El tema central del Partido Acción Nacional en Jalisco es la familia. Defender a las familias implica seguridad, salud, oportunidades para los jóvenes y una economía que permita vivir con dignidad", puntualizó.

Por su parte, la legisladora federal indicó que el PAN busca garantizar certeza jurídica y seguridad para las familias, así como impedir que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a cargos de elección popular. Respaldó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio y rechazó los señalamientos de Morena y de juicio político.

Enfatizó en que las garantías de seguridad incentivan las inversiones en Jalisco y en el país. Las instituciones están obligadas a brindar estas condiciones, priorizando la certeza legal y la transparencia . En el marco de la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, López Rabadán advirtió que el país debe ser un "socio confiable a nivel internacional".

"Nos urge que haya certeza jurídica en este país, en este estado y en todos los dos mil 400 municipios de nuestra nación, porque la certeza de legalidad genera un país confiable para el resto del mundo. Y, por supuesto, genera familias sabedoras que si tu hija sale, va a regresar sana y salva. Que si tu hijo estudia, busca salir adelante, va a encontrar un buen empleo", comentó.

En tanto, el tesorero del partido informó que 265 personas se han registrado en la plataforma del PAN para contender por un cargo público como presidencias municipales, diputaciones locales y federales. Esto forma parte de la estrategia del partido de abrir las candidaturas a la ciudadanía, como una iniciativa para impulsar la participación de la sociedad.

SV