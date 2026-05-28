Corea del Sur traerá experiencia cultural única a Guadalajara por el Mundial 2026

La Embajada de la República de Corea en México anunció una experiencia cultural coreana con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026 en las tres sedes de nuestro país que albergarán partidos; como lo son Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

“Para conmemorar este gran evento, hemos preparado una experiencia cultural coreana especial en las sedes del Mundial. ¡No te lo pierdas!” escribió la Embajada en sus redes sociales.

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En Guadalajara el evento cultural se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde podrás disfrutar de diversas actividades y presentaciones en un horario de 12:00 pm a 6:00 pm.

CORTESÍA/ Embajada de la República de Corea en México.

Presentaciones en Guadalajara

Ceremonia de Homenaje a los veteranos de la Guerra de Corea.

Taekwondo K-Tigers, Samulnori (música tradicional coreana, The Gwandae), Kpop Cover dance (ZEKKEI),

Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan.

Actividades en Guadalajara

Pabellones Interactivos en:

K-beauty: Se refiere a la industria de belleza y cuidado de la piel originaria de Corea del Sur, famosa a nivel mundial por sus innovadores productos cosméticos, rutinas faciales y tendencias enfocadas en el cuidado profundo de la piel. El fenómeno K-beauty ha impulsado el interés internacional por las marcas coreanas gracias a sus fórmulas avanzadas, empaques creativos y estándares de belleza.

K-food: Engloba la gastronomía surcoreana, reconocida por sabores intensos, ingredientes fermentados y platillos tradicionales como el kimchi, bibimbap o el ramen coreano. En los últimos años, la popularidad de la comida coreana ha crecido globalmente gracias al auge de la cultura pop del país y las redes sociales.

K-content: Hace referencia al contenido de entretenimiento producido en Corea del Sur, incluyendo series, películas, música, programas de televisión y contenido digital. El éxito internacional de los K-dramas y el K-pop ha convertido al K-content en uno de los principales motores de la llamada “ola coreana”.

K-tour: Es el impulso turístico relacionado con Corea del Sur, motivado principalmente por el interés internacional en su cultura, entretenimiento, gastronomía y estilo de vida. Miles de viajeros visitan el país cada año para conocer locaciones de dramas, conciertos, mercados tradicionales y experiencias culturales coreanas.

K-culture: Abarca la cultura surcoreana en general, desde tradiciones y moda hasta música, idioma y estilo de vida. Este fenómeno cultural, también conocido como Hallyu o “ola coreana”, ha logrado una enorme influencia global y continúa expandiendo la presencia de Corea del Sur en distintos ámbitos internacionales.

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Toma en cuenta que el cupo es limitado , la Embajada de la República de Corea en México detalló que próximamente anunciará el método de adquisición de las entradas, por lo que te recomendamos estar atento a EL INFORMADOR o a las redes sociales de la Embajada para conocer los detalles.

Proyectarán video mapping

De igual forma el sábado 6 de junio en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan se proyectará un video mapping “Fachada mediática a la Basilica del Maestro Lee Lee Nam” en un horario de 7:30 pm a 8:30 pm.

CORTESÍA/ Embajada de la República de Corea en México.

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