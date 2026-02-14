PAN Jalisco denuncia censura del Ayuntamiento durante aniversario de Guadalajara

En el marco del 484 aniversario de Guadalajara, el PAN Jalisco denunció una presunta campaña de intimidación y censura por parte del Gobierno municipal para impedir la difusión de mensajes críticos hacia la actual administración.

De acuerdo con el partido, la estrategia inicial contemplaba la colocación de espectaculares con mensajes alusivos al aniversario de la ciudad, combinados con señalamientos sobre la falta de resultados del Ayuntamiento. Sin embargo, empresarios del sector publicitario habrían advertido a Acción Nacional que recibieron presiones y actos de amedrentamiento para evitar la contratación y exhibición de estos espacios.

Ante lo que calificaron como un intento por frenar la libertad de expresión, militantes panistas optaron por trasladar la protesta a las calles del Centro Histórico. Durante una activación política, integrantes del partido portaron playeras con la frase: “Feliz cumple Guadalajara, ojalá el gobierno también te cumpliera”, mensaje que, aseguran, fue el que se buscó censurar en la vía pública.

“Nuestra estrategia era clara: visibilizar en espectaculares la inconformidad ciudadana por la falta de resultados. Pero el Ayuntamiento intimidó a los empresarios para que no publicaran nuestro mensaje. Que quede claro: por más que el Gobierno quiera callar al PAN, no nos van a parar”, expresaron voceros de la dirigencia estatal.

Contraste de cifras en el corazón de la ciudad

La jornada de protesta inició alrededor de las 11:30 horas en Plaza Universidad y continuó en los cruces de las avenidas Alcalde con Juárez y 16 de Septiembre. En estos puntos, dirigentes y militantes realizaron un crucero informativo en el que repartieron volantes con indicadores que, señalaron, reflejan problemáticas persistentes en la ciudad.

Entre los datos difundidos destacaron una percepción de inseguridad del 79 por ciento, así como que ocho de cada diez mujeres temen salir solas a la calle.

En materia de infraestructura urbana, el PAN afirmó que el 84.5 por ciento de la ciudadanía identifica los baches como el principal problema, con reportes de hasta 25 nuevos casos por día. A ello se suma el desabasto de agua potable, que —según el partido— afectó a más de 140 colonias durante 2025 debido a fallas graves en el suministro.

Protesta durante sesión solemne

El contingente se trasladó posteriormente a las inmediaciones de la Presidencia Municipal, coincidiendo con la sesión solemne del Ayuntamiento por el aniversario de la ciudad. Mientras al exterior se denunciaban la censura publicitaria y la falta de resultados, algunos panistas llevaron el mensaje de inconformidad al interior del recinto, en lo que calificaron como un contraste entre la celebración oficial y la realidad que enfrentan las y los tapatíos.

En las actividades participaron Juan Pablo Colín, presidente estatal del partido; el diputado federal Miguel Monraz; la regidora Diana González; el diputado local César Madrigal, así como liderazgos juveniles.

Acción Nacional reiteró que continuará manifestándose desde el Cabildo, el Congreso y el espacio público para exigir resultados concretos para Guadalajara y advirtió que no permitirá —dijo— que se silencie la crítica política, más allá de los festejos oficiales.

