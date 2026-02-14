Quinientas parejas formalizan su unión en la segunda edición de Bodas de la Esperanza en Tlaquepaque

El Jardín Hidalgo fue escenario de la segunda edición de las Bodas de la Esperanza, donde 500 parejas contrajeron matrimonio en una ceremonia colectiva organizada por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.

Del total de enlaces, 491 correspondieron a parejas heterosexuales, siete a parejas de mujeres y dos a parejas de hombres , en un acto que dio certeza jurídica a las uniones y refrendó el compromiso del municipio con la inclusión y el fortalecimiento del tejido social.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien destacó que el evento representa no solo un trámite legal, sino la formalización pública de un compromiso de vida basado en el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua. Subrayó que cada matrimonio simboliza una apuesta por la esperanza y la construcción de comunidad.

Como parte del respaldo institucional, el Ayuntamiento entregó mil argollas matrimoniales y 500 actas oficiales , con el objetivo de facilitar el acceso al matrimonio civil y brindar seguridad jurídica a las familias.

CORTESÍA.

La celebración incluyó un pastel de tres pisos, donado por la empresa Petit, con capacidad para mil 500 personas. Posteriormente, la explanada de la presidencia municipal se convirtió en foro musical con la presentación de Los Terrícolas y Los Freddy's, quienes amenizaron la velada con repertorio romántico.

En materia de salud pública, el municipio implementó medidas preventivas ante el contexto de sarampión : distribución de cubrebocas, instalación de dos módulos de vacunación y dispensadores de gel antibacterial, con el fin de garantizar el bienestar de asistentes e invitados.

Con esta jornada, Tlaquepaque consolidó una edición más de las Bodas de la Esperanza, iniciativa que busca facilitar el acceso al matrimonio civil y promover la certeza legal como base para el desarrollo familiar.

CORTESÍA.

SV