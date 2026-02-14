Lemus anuncia regreso de dependencias gubernamentales al Centro de Guadalajara

El edificio que solía albergar a El Informador se convertirá en oficinas de dependencias gubernamentales del Estado y del ayuntamiento de Guadalajara, a fin de reactivar el Centro Histórico de la ciudad y acercar los servicios públicos a la ciudadanía “en un solo lugar”, detalló esta tarde el gobernador Pablo Lemus, en el marco de la celebración del 484 aniversario de la perla tapatía.

“Todas las oficinas del Gobierno del Estado que pagan renta y que están en inmuebles que en algún tiempo se rentaron allá por comodidad de algunos funcionarios que estaban cerca de su casa, regresan al Centro Histórico de Guadalajara. Todas las oficinas públicas regresan al Centro de Guadalajara […]. Van a trabajar ahí más de tres funcionarios públicos estatales y vamos a llevar todos los servicios estatales y servicios municipales, en una colaboración con Guadalajara, para que una persona que quiera hacer un trámite estatal o municipal pueda hacerlo todo en un solo lugar”, indicó.

El mandatario estatal afirmó que algunos funcionarios públicos trasladaron las dependencias de gobierno del Centro a otros lugares de la ciudad, lo que ocasionó un proceso de “gentrificación de oficinas públicas”. Además, la derrama económica del primer cuadro cayó a raíz de estas decisiones. El proyecto de hacer del inmueble un espacio público se lleva a cabo entre el Gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

“Tiene como objetivo regresar esa derrama económica al Centro Histórico. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco va a recibir un flujo cierto, financiero, a 35 años, para fortalecer también el esquema de pensiones de Jalisco. El Instituto de Pensiones ha comprado el antiguo edificio del periódico El Informador en el Centro Histórico. Se conservará su fachada y se hará un proyecto arquitectónico, urbanístico”, añadió.

Con el proyecto, comentó Lemus Navarro, se espera incentivar el repoblamiento del Centro y la compra de viviendas en esta zona de la ciudad.

En días pasados, se anunció el concurso de arquitectura para diseñar el nuevo inmueble. Está abierto para arquitectos jaliscienses que contemplen un producto armónico que respete el valor y patrimonio del Centro. También debe ser un espacio sustentable y accesible, con materiales regionales; el concurso cuenta con premios económicos para los tres primeros lugares de hasta un millón y medio de pesos. Las bases se pueden consultar en el sitio web.

“(El objetivo es) darle facilidades a la gente. Si quiero tramitar un acta de nacimiento, una copia de una escritura, de algún inmueble… Si quiero tramitar algo en obras públicas estatales o municipales, si quiero tramitar una licencia de giro, todo en un mismo lugar, donde habrá, porque también merece para los funcionarios públicos, espacios dignos, donde trabajen. Es un proyecto arduo, una rosa que le queremos regalar a Guadalajara porque eso le va a dar vida, derrama económica, presencia”, anotó el gobernador.

