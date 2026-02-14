El 14 de febrero de 2026 se caracterizó por un ambiente inusualmente caluroso en amplias zonas de Jalisco, donde varios municipios registraron temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius, de acuerdo con el reporte diario de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, elaborado con datos de estaciones meteorológicas de la SEMADET.

El mapa de temperaturas máximas muestra que las condiciones más extremas se concentraron en regiones del sur, costa y valle del estado, en un contexto previo al inicio formal del estiaje, periodo que históricamente se asocia con incrementos graduales en el termómetro y mayores riesgos para la salud y el medio ambiente.

Municipios con las temperaturas más elevadas

De acuerdo con el ranking de temperaturas más altas del estado, Casimiro Castillo encabezó la lista con 35.3 grados Celsius, seguido muy de cerca por Sayula, con 35.1 grados. Ambos municipios se ubicaron como los puntos más calurosos de la jornada.

Otros municipios que superaron o se acercaron a los 34 grados fueron El Limón (34.6 °C), El Arenal (34.2 °C) y Autlán de Navarro (34.2 °C). En el mismo corredor térmico se registraron valores elevados en Yerbabuena, Autlán (33.8 °C), La Huerta (33.2 °C) y Atenguillo (32.9 °C), reflejando un patrón de calor persistente en la región Costa-Sierra Occidental.

En la zona centro y sur del estado, municipios como Mascota (32.8 °C), Tala (32.6 °C), Tenamaxtlán (31.9 °C), Atengo (31.8 °C) y Talpa de Allende (31.8 °C) también reportaron temperaturas por encima del promedio habitual para esta época del año.

De acuerdo con el mapa de temperaturas elaborado por la autoridad estatal, el calor se concentró principalmente en el centro, sur y suroeste de la entidad, mientras que en regiones del norte y noreste se registraron valores más moderados. En municipios de Los Altos y la zona norte del estado, las temperaturas máximas oscilaron entre los 26 y 29 grados Celsius, lo que marcó un contraste térmico significativo dentro del territorio jalisciense.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, las temperaturas máximas se ubicaron entre 31 y 32 grados, un registro elevado para la temporada invernal y que fue percibido especialmente durante las horas centrales de la tarde. Estas condiciones generaron una sensación térmica mayor, sobre todo en zonas urbanas con alta concentración de concreto y escasa vegetación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y Protección Civil han señalado en reportes previos que este tipo de comportamientos térmicos pueden estar asociados a patrones atmosféricos estables, cielos mayormente despejados y baja humedad, factores que favorecen el incremento de la temperatura diurna.

Aunque no se emitieron alertas por calor extremo, las autoridades recomendaron a la población mantener medidas preventivas, como una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

YC