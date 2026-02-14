Vero Delgadillo convoca a 'cuidar Guadalajara' como un regalo para la ciudad

Cuidar de Guadalajara como un regalo a la ciudad en su 484 aniversario, ese es el legado que la alcaldesa Verónica Delgadillo busca dejar de su administración municipal y el llamado que hizo a la ciudadanía. La capital jalisciense es construida por sus habitantes que le han dado carácter, identidad y grandeza, apuntó.

“Cada generación ha tenido su responsabilidad histórica de responderle a la ciudad. A unos les tocó fundarla, a otros desarrollarla, a otros consolidarla, a otros modernizarla. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué tal si a nosotros nos toca cuidarla? Cuidar todo lo que hemos construido, cuidarla para que siga floreciendo, cuidarla para que siga haciendo una historia de futuro y vanguardia […]”.

Te puede interesar: Lemus anuncia regreso de dependencias gubernamentales al Centro de Guadalajara

“El cuidado es el acto más poderoso de la vida de las personas porque con el cuidado no solo se mantiene: se transforma la vida y se generan herramientas para el bienestar y el desarrollo de cada individuo. Porque cuando cuidamos, florecemos. Es por eso que en Guadalajara hemos decidido hacer de nuestra tierra la ciudad que te cuida”, comentó.

La alcaldesa agradeció a los anteriores presidentes municipales que constituyeron Paseo Fray Antonio Alcalde, al que calificó como el punto de encuentro y construcción de comunidad más grande de Guadalajara y, quizá, de todo México. Reconoció que desde la cotidianeidad, las tapatías y tapatíos forjan “la ciudad con el alma más mexicana”.

La estrategia de cuidado de Guadalajara se centra en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, generar confianza en la ciudadanía, construir una política social dinámica y brindar buenos servicios públicos. Destacó que el presupuesto municipal está enfocado en capacitar en proximidad ciudadana a policías, en rehabilitar espacios, entre otros.

La alcaldesa concluyó su discurso haciendo un llamado a la corresponsabilidad. “No hay presupuesto que alcance, no hay política pública suficiente y no hay esfuerzo que sea suficiente si no hay un acto de corresponsabilidad por parte de su gente. Por eso, abrazar el cuidado también es asumir nuestra responsabilidad de proteger a Guadalajara, de protegerla, de cuidarla. De cuidar lo que todas y todos hemos construido a lo largo de su historia”.

Reconocen legado de Beatriz Nuño Miranda

En tanto, como parte de las celebraciones del aniversario de la ciudad, el cabildo de Guadalajara celebró una sesión extraordinaria durante la cual reconoció el legado y aportaciones que la académica del Colegio de Jalisco, Beatriz Nuño Mirando, ha dejado en la perla tapatía.

La galardonada afirmó que la ciudad ha sido construida por sus habitantes “desde nuestras trincheras, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, nuestros gobernantes, nuestros funcionarios. Todos y cada uno de nosotros”.

Hizo un llamado a cuidar los recursos naturales que aún sobreviven en la ciudad, como los mantos freáticos y zonas ejidales, y acusó a las inmobiliarias de acabar con estas áreas. “La ciudad somos todos: todos la hemos construido, todos la hemos gozado y la hemos sufrido, pero trabajemos todos para que sigamos estando orgullosa de ella, y trabajar para ella para los que vienen atrás de nosotros”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP