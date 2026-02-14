Estos son los niveles del Lago de Chapala y presas de Jalisco

El Lago de Chapala y la mayoría de las principales presas del estado mantienen niveles favorables de almacenamiento a inicios del año, como resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal, lo que representa un respiro luego de varios años marcados por condiciones de sequía.

De acuerdo con el reporte técnico de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con corte a las 08:00 horas, ninguna de las presas estratégicas del estado se encuentra en condición crítica. Incluso, algunas operan por arriba de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), sin que esto represente riesgos inmediatos.

En la cuenca del Río Lerma, el Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se ubica actualmente al 72.71% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 742.26 hectómetros cúbicos y una extracción de 5.02 metros cúbicos por segundo. Aunque se encuentra por debajo del NAMO, el embalse conserva un nivel considerado estable para esta época del año.

El cuerpo lacustre, alguna vez conocido como el mar chapálico, sigue mostrando una recuperación significativa, ya que durante el presente ciclo hidrológico alcanzó su nivel más alto desde 2018 y se mantiene como el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, tras haber recuperado poco más de dos metros en su escala.

Según datos del SIAPA, el Lago de Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume la metrópoli, lo que refuerza su relevancia estratégica para la ciudad de Guadalajara.

En la cuenca del Río Santiago, la presa Calderón registra un nivel de 75.14% de su capacidad, con un almacenamiento de 60.11 hectómetros cúbicos y una extracción de 2.2 metros cúbicos por segundo. Aunque su nivel ha comenzado a descender, continúa siendo una fuente clave para el suministro de agua, principalmente para las zonas norte y poniente de la metrópoli. Otras presas de esta cuenca, como El Cuarenta, La Red, La Sauceda y Tenasco, presentan niveles que oscilan entre el 52% y el 89%, todas sin escenarios de riesgo inmediato.

Por su parte, en la cuenca del Río Ameca destacan los niveles de la presa La Vega, que se encuentra al 124.27%, mientras que las presas Trigomil y Tacotán reportan niveles de 51.57% y 63.27%, respectivamente, ambas por debajo del NAMO pero con extracciones controladas.

Finalmente, en la cuenca Costa de Jalisco, la presa Cajón de Peña registra un nivel de 87.68% de su capacidad, con un almacenamiento de 438.41 hectómetros cúbicos y una extracción de 14.125 metros cúbicos por segundo, consolidándose como uno de los embalses con mayor volumen en el estado.

