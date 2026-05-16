PAN Jalisco critica decisión de postular solo mujeres de acciones afirmativas en Zapopan

Dentro del actual marco del proceso electoral de 2027 y, en un evento que reunió a diputados, regidores, alcaldes, organismos y exgobernadores; Juan Pablo Colín Aguilar —presidente de PAN Jalisco— criticó que el Tribunal Electoral de Jalisco (Triejal) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no tienen facultades para legislar y su decisión de postular sólo a candidatas de acciones afirmativas –de la diversidad sexual, indígenas y con alguna discapacidad— deja fuera al 98% de las mujeres para contender por la alcaldía de Zapopan.

Si bien Colín espera que la Sala Superior del TEPJF revierta la determinación, adelantó que no presentarán una controversia a la resolución en caso de confirmarse, pues afirmó que “no atacamos a las instituciones, sino que las respetamos”.

Este señaló que la Sala Superior, al tratar asuntos constitucionales, tiene la facultad de revertir la intención de querer legislar por parte del IEPC y del Tribunal local.

“Lo que interpretaron ambos una ley que ya está establecida y le dieron una interpretación para volver a hacer una sobrerregulación. Ni el Tribunal ni el Instituto Electoral pueden legislar, eso es lo grave […]. Yo espero que la sala superior pueda generar un razonamiento constitucional que pueda regresar por lo menos al momento donde se determinó que fueran sólo mujeres de Zapopan”, dijo.

Una de las máximas del partido, aseguró, es el respeto a las determinaciones judiciales. “Estamos dispuestos a jugar institucionalmente”, sostuvo. Ante este panorama, y de cara a las elecciones de 2027, el dirigente blanquiazul afirmó que cuentan con perfiles de calidad gracias a su proceso interno de selección de candidaturas.

La elección de candidatos y candidatas inicia en septiembre próximo . Colín resaltó que cuentan con una serie de requisitos para garantizar la “honorabilidad” de las y los interesados y habilitaron un sistema digital, con el cual se abren las candidaturas a los ciudadanos que busquen contender por un puesto de elección popular con el PAN.

Sala Regional confirma resolución del Tribunal Electoral de Jalisco

El pasado 7 de mayo, la Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución emitida por el Triejal, instancia que modificó los lineamientos de paridad de género aprobados por el IEPC en los se establece que solo mujeres de acciones afirmativas pueden contender por la alcaldía de Zapopan en 2027.

La magistrada presidenta de la Sala, Rebeca Amador, señaló que la resolución se justifica por mandato constitucional, pues otorga un beneficio social de garantizar la diversidad en el poder público y atiende las restricciones que enfrentan otras mujeres o partidos.

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AO

