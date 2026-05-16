En el marco del proceso electoral de 2027 y en un evento que reunió a diputados locales y federales, regidores, alcaldes, conferencistas, organismos y exgobernadores, el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, reiteró la defensa de la familia y los valores jaliscienses, además de que afirmó que los procesos internos para elegir candidaturas garantizan perfiles intachables y de calidad. El mensaje llega en el contexto de la redefinición y reafirmación de la fuerza política.

La estrategia, titulada “Primero la familia”, pone en el centro de las decisiones a la ciudadanía, apegada al “humanismo”. Colín Aguilar señaló que este es el momento “para retomar el rumbo” y reconstruir la relación con la ciudadanía. De cara a las elecciones, recordó que desde 2004 el PAN exige una carta de no antecedentes penales para las y los interesados a una candidatura, así como otros requisitos para garantizar “la honorabilidad” del candidato. Señaló que los diputados locales del partido ya presentaron una iniciativa para impedir la llegada del crimen organizado al poder.

“Somos el partido de las familias de Jalisco”

“Somos y vamos a ser la opción de las familias de Jalisco. Somos el partido de las familias de Jalisco […]. La redefinición se dio sólo en el tema de imagen para poder otorgar una nueva posibilidad mercadológica, pero la idea del partido ha sido una y se conserva hasta el día de hoy”, comentó.

“Llegamos no solamente muy animados (a las elecciones de 2027), no solamente por el propio impulso de ánimo, sino con un gran respaldo social. Este evento es un gran ejemplo: los colectivos que están aquí, la sociedad civil organizada que acudió a este llamado, los exgobernadores y todo el sistema PAN es una buena muestra de que hay una buena suma de voluntades para hacer lo mejor en este 2027”, añadió.

Durante su discurso, el presidente blanquiazul afirmó que el actual sistema de gobierno, “autoritario, socialista y comunista” atenta contra la familia y sus valores. Aseguró que el PAN es el único partido político que tiene al centro estos aspectos. “Este partido es (de) derecha. Defiende valores y hace lo posible porque se cumpla la ley. Estamos del lado de las familias”.

Colín define el rumbo

Recalcó en la defensa en contra de la eutanasia y las restricciones y controles de candidaturas para impedir la infiltración de grupos delictivos. Criticó a aquellas fuerzas políticas que presumen una bandera de la comunidad LGBTQ+ y presumen “los valores jaliscienses” de la familia. Reconoció los errores del pasado de diputados, gobernadores y alcaldes cuando el PAN ha gobernado, pero en Jalisco se encontraba en paz y tenía desarrollo cuando el partido gobernaba, expresó.

“¿Qué define al jalisciense? Sin duda, la familia, los valores en el día a día, en lo que nos esforzamos todos los días, para lo que nos partimos el lomo todos los días, es para proveer y para desarrollar mejor a nuestra familia […]. El PAN lo que ha propuesto es que sea una definición jalisciense la familia”, anotó.

Critican actuación tras los hechos del 22 de febrero

Rechazó la actuación del Gobierno estatal y federal en los hechos del 22 de febrero, cuando la ciudad se paralizó y todos temían por sus familias, dijo. Las familias se enfrentaron a la incertidumbre y el temor, lo que se reflejó en los cambios de rutina, como la forma en la que llevan a los hijos a la escuela, apuntó Colín Aguilar.

Como parte de la estrategia, una de las prioridades del PAN es la atención y el cuidado de las mujeres, dijo el presidente. Mencionó que desde su bancada en el Congreso del Estado se han presentado políticas públicas para garantizar la seguridad y tranquilidad de la mujer jalisciense ante hechos de violencia. Además, lamentó que la clase gobernante ha desatendido a las familias buscadoras de personas desaparecidas.

Seguridad, salud, desarrollo económico, rehabilitación de vialidades y educación son algunos de los ejes centrados en la familia que contempla la estrategia del partido. La defensa de la familia en Jalisco incentiva el desarrollo social, expresó el presidente.

“Solamente abonando al tema de la familia, tú tienes un resultado real […]. O lo hacemos juntos, o no hay manera de rehacer este estado y este país”.

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OB