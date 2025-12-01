El Gobierno del Estado gastará alrededor de 6.8 millones de pesos para la reparación de los daños ocasionados tras la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que ya se obtuvieron las dos licencias necesarias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para intervenir el inmueble. El secretario, asimismo, agregó que trabajarán de manera coordinada con este instituto para realizar las reparaciones.

“Es importante decirlo: el jueves pasado, el jueves 27, tuvimos ya las dos licencias que necesitamos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que podamos hacer la intervención completa de las instalaciones de Palacio de Gobierno”, comentó.

Se deben de cumplir todos los protocolos necesarios

Por otro lado, el funcionario estatal explicó que, por la naturaleza del inmueble y por lo que significa en cuanto a Patrimonio Histórico, se deben cumplir todos los protocolos necesarios para realizar las reparaciones.

“Son varias las afectaciones. Las puertas, que son de madera, tienen un valor histórico importante; entre otros muebles que también fueron afectados están algunas cortinas, los vidrios —que tienen ciertas características— y la cantera, que otra vez sufrió pintas en diferentes partes del Palacio”, añadió.

Daños en Palacio de Gobierno tras disturbios en la marcha de la Generación Z

El pasado 15 de noviembre, después de la protesta matutina, distintos sujetos comenzaron a generar disturbios en la zona de Plaza de Armas y el Palacio de Gobierno, ubicados en el cruce de Ramón Corona y Pedro Moreno, en el corazón del Centro tapatío. Tiraron luminaria, efigies y rompieron puertas y cristales del Palacio con piedras y otros objetos.

Los supuestos manifestantes también irrumpieron en las instalaciones del Congreso del Estado, ubicado en Hidalgo e Independencia, e ingresaron a las obras de remodelación que se llevan a cabo en la Plaza Liberación, en Hidalgo y Ramón Corona. Además, realizaron pintas en la Catedral de Guadalajara.

Los supuestos manifestantes también irrumpieron en las instalaciones del Congreso del Estado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Debido a estas circunstancias, las vallas regresaron a rodear el Palacio de Gobierno, luego de que los sujetos retiraran la puerta principal, rompieran cristales y vitrales y pintaran las paredes del inmueble.

Las vallas habían sido retiradas apenas en diciembre pasado, con la llegada al cargo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien ordenó quitarlas el mismo día de su toma de protesta, como un símbolo de un gobierno “de puertas abiertas”, luego de que el Palacio hubiera permanecido envallado alrededor de cuatro años por órdenes del exgobernador del estado.

