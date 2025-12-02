Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

