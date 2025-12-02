Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara