Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 2 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

