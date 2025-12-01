Cada 1 de diciembre se conmemora en México —y en todo el mundo— el Día Mundial del Sida, una jornada que recuerda la declaración realizada en 1988 por Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar la epidemia del VIH y solidarizarse con las personas que viven con el virus.

Dentro de este marco, el Wellness Center de Guadalajara de la Aids Healthcare Foundation (AHF), invita hoy al taller recreativo “Pinta, planta y recuerda” , en esta nota te contamos todos los detalles.

Recordemos que en el contexto mexicano, esta conmemoración adquiere especial relevancia debido al precarizado servicio de salud, a la poca difusión de las enfermedades venéreas y al gran estigma que aún hay hacia los pacientes con VIH/SIDA.

A esta hora inicia el taller “Pinta, planta y recuerda” en el Wellness Center Guadalajara

El AHF es una organización global sin fines de lucro que brinda servicios médicos y defensoría a más de 2.2 millones personas en más de 47 países. Actualmente, es el mayor proveedor de atención médica en respuesta al VIH y sida a nivel internacional.

El taller “Pinta, planta y recuerda” tendrá lugar este lunes, 1 de diciembre, en el Wellnes Center Guadalajara, situado en la calle Ignacio Herrera y Cairo 518, zona centro de la ciudad tapatía. En un horario de 11:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 18:30. Se trata de un evento totalmente gratuito.

Educación sexual, pruebas oportunas, tratamiento accesible y un enfoque basado en los derechos humanos constituyen elementos clave para prevenir nuevas infecciones, mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

