Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 2 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

